«Поклонник Сталина» погиб в ФРГ после долгой блокады его дома полицией

«В 00:30 в ночь на воскресенье полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач констатировал смерть», - рассказал пресс-секретарь полиции Керстин Шредер.

Осада дома началась днем 10 ноября из-за того, что вооруженный мужчина по имени Евгений вместе с бывшей женой, детьми и братом забаррикадировался в доме. Когда полиция приблизилась к зданию, он открыл огонь.

Также мужчина угрожал взорвать дом, который вскоре смог покинуть его брат. В субботу на улицу вышла жена Евгения с ребенком.

Все это время мужчина периодически стрелял по полиции. В ночь на воскресенье полицейские смогли пробраться в дом. На чердаке они нашли тело стрелка.

Журналисты Bild изучили соцсети погибшего и пришли к выводу, что он был «поклонником Сталина», также мужчина периодически выкладывал фотографии с оружием.