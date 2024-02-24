Показуха и правда. Протесты фермеров показали истинное состояние экономики Франции

А еще знают то, что Макрон и его министры - именно те люди, которые убивают аграрный сектор Франции. Практически сживают фермеров со свету по приказу Еврокомиссии. И такое происходит по всей Европе.

Происходит из-за того, что фермеров как класс собираются настоящим образом уничтожить, а их продукцию на полках европейских супермаркетов заменить продукцией транснациональных аграрных корпораций. Крупнейших латифундистов, которые к тому же ради получения прибыли пытаются увеличить урожайность сельхозкультур всякими сомнительными и непроверенными методами, явно не добавляющими здоровья населению.

Но катарсис во Франции все-таки произошел, потому что разгневанные фермеры прорвались на показушное мероприятие и доступным языком попытались объяснить, что представляет собой современное сельское хозяйство страны. Полиция попыталась помешать, применив силу, но это только добавило огонька, и красивые стенды с достижениями французских аграриев оказались опрокинутыми и разбитыми, а вальяжные, пахнущие дорогим парфюмом гости в ужасе разбежались.

И вот это - истинное лицо сегодняшней Франции, ее лживого двуличного правительства и настоящего состояния экономики. Той экономики, которая кормит людей, а не рисуется брокерами на биржах.

Запад разворачивает свою перестройку? Нет, современный Запад точно напоминает поздний перестроечный Советский Союз. Где-то в самый разгар, когда представить то, что Союз рухнет, еще никто и не мог, но бурная деятельность уже была развернута. Пресловутая «гласность» все еще мило уживалась с черненковской показушностью, а молодой пятноголовый лидер призывал всех вернуться к принципам истинного ленинизма и метался по стране с призывами «углубить и ускорить».

А молодые комсомольские вожаки уже смекнули, в чем дело, и занимались кто чем горазд. Кто-то барыжил видеокассетами, кто-то фарцевал (причем это можно было делать уже вполне себе безопасно), а кто-то варил джинсу на продажу. Видели комсомольского вожака из «Слова пацана», очень уж напоминающего юного Михаила Ходорковского? Сельскохозяйственная деятельность глазами Макрона Конечно, в Евросоюзе есть свои особенности, но общий вектор ровно тот же самый. Вот, к примеру, Франция. Эммануэль Макрон торжественно открывает сельскохозяйственную выставку. На выставке демонстрируются высокие достижения французских аграриев. Все красиво, ярко, замечательные стенды. Гости дефилируют между ними и восхищаются тем, как правительство Эммануэля Макрона заботится об аграрном секторе страны и кормит французов. Настоящая идиллия. Торжество аграрной политики Франции. Красота и великолепие.

Далее - прямая речь.