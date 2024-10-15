Показания Скрипаля по делу об отравлении опубликовали в Британии

По словам Скрипаля, до отравления он считал, что находится в безопасности. Так он прокомментировал сообщение в Daily Mail о том, что на тот момент якобы беспокоился за свою жизнь.

«Мне показали небольшую фотографию заголовка в (газете - прим. ред.) Daily Mail. Там говорилось, что за несколько недель до нападения в 2018 году я сказал людям, что моя жизнь находится в опасности. Я не помню, чтобы я так считал или говорил это кому-либо», - объяснил Сергей Скрипаль.

В июне стало известно, что бывший офицер ГРУ и его дочь отказались участвовать в слушаниях по делу об отравлении в Солсбери. На их присутствии настаивали родственники британки Дон Стерджес, которая умерла в результате ЧП.