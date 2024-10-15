15 октября 2024, 01:35

Показания Скрипаля по делу об отравлении опубликовали в Британии

РИА «Новости»
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В Британии состоялись публичные слушания по делу о смерти Дон Стерджес в 2018 году, в ходе которых зачитали письменные показания бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Он отметил, что не считал, что его жизнь находится в опасности. Трансляцию выступления провел телеканал Sky News.

По словам Скрипаля, до отравления он считал, что находится в безопасности. Так он прокомментировал сообщение в Daily Mail о том, что на тот момент якобы беспокоился за свою жизнь.

«Мне показали небольшую фотографию заголовка в (газете - прим. ред.) Daily Mail. Там говорилось, что за несколько недель до нападения в 2018 году я сказал людям, что моя жизнь находится в опасности. Я не помню, чтобы я так считал или говорил это кому-либо», - объяснил Сергей Скрипаль.

В июне стало известно, что бывший офицер ГРУ и его дочь отказались участвовать в слушаниях по делу об отравлении в Солсбери. На их присутствии настаивали родственники британки Дон Стерджес, которая умерла в результате ЧП.

Великобритания Отравление Скрипалей
14 октября 2024, 19:05
Иран отказался отвечать Израилю в случае «ограниченной» атаки
РИА «Новости»
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Иранские власти через страну-посредника предупредили Белый дом, что не будут отвечать Израилю в случае атаки по определенным целям. Об этом сообщила израильская телекомпания Kan.

Иран посчитает «раунд закрытым», если ракетный удар ЦАХАЛ будет «ограниченным». В телекомпании отметили, что это послание отличается от других заявлений иранского руководства, обещающих болезненный ответ на обстрел.

Ранее командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири предупредил, что командование разработало несколько вариантов плана на случай полномасштабной войны с Израилем. Ответ иранских военных будет зависеть от дальнейших действий, которые предпримет ЦАХАЛ. Тангсири подчеркнул, что Иран предвосхитит все возможные сценарии развития ситуации.

Израиль Иран Конфликт Ирана и Израиля
14 октября 2024, 16:39
Шри-Ланка попросит включить ее в БРИКС
Unsplash
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Власти Шри-Ланки подадут заявку на включение страны в состав БРИКС. Об этом заявил глава МИД Виджита Херат, его процитировала местная газета The Morning.

По его словам, Шри-Ланка планирует укреплять отношения с развивающимися экономиками, поэтому официально попросит присоединить ее к международному объединению и Новому банку развития.

«Я уже направил письма своим коллегам в государствах - членах БРИКС с просьбой о поддержке», - подчеркнул Херат.

Он добавил, что ни министр иностранных дел, ни президент Шри-Ланки не смогут посетить следующий саммит БРИКС в Казани 23–24 октября из-за парламентских выборов. Просьбу о вступлении в организацию от страны передаст на мероприятии представитель министерства иностранных дел, заключил дипломат.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин допустил, что страна подаст заявку на включение в БРИКС. Объединение может стать для Сербии альтернативой Евросоюзу, объяснил он.

Шри-Ланка БРИКС
14 октября 2024, 15:57
Две россиянки бросили младенца в аэропорту Антальи
РИА «Новости»
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Россиянка бросила младенца в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи и попыталась улететь в Москву вместе с подругой, но обеих задержали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, ребенка нашла уборщица и тут же сообщила в службу безопасности аэропорта. Женщины не успели покинуть Турцию. Младенца отправили в больницу, он сейчас под наблюдением врачей.

Генконсульство в Анталье подтвердило РИА «Новости» информацию и пообещало оказать задержанным всю необходимую консульскую помощь.

В августе иностранка подкинула новорожденного сына к дому малютки в Санкт-Петербурге, перед этим сбежав из роддома. Через два дня ее задержали.

Турция Задержания Дети Россия
14 октября 2024, 11:38
Украденную нацистами картину Моне вернули семье владельцев спустя 80 лет
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Пастельную картину Клода Моне, украденную нацистами в годы Второй мировой войны, спустя 80 лет вернули семье владельцев. Об этом сообщила газета The Guardian.

Издание сообщило, что семья Парлаги купила полотно на аукционе в Австрии в 1936 году. После аншлюса они вынуждены были уехать из-за еврейских корней. В 1941 году картина исчезла. Когда война закончилась, и сам Парлаги, и его сын до самой смерти искали произведение, но так и не нашли.

ФБР начало расследование в 2021 году. Выяснилось, что в Новом Орлеане некий арт-дилер купил работу Моне и перепродал ее в частную коллекцию. В 2023 году произведение выставили на продажу в Техасе. Сотрудники ФБР связались с продавцами и объяснили, что полотно краденое. Продавцы отказались от претензий на товар и передали его властям, а те - потомкам изначальных владельцев.

В феврале из главного здания МГУ украли картину Лагорио «Бурное море» , однако уже спустя 10 дней ее нашли.

Вторая мировая война Австрия ФБР Картины

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