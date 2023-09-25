«Показала истинное лицо». От Украины начали отворачиваться самые ярые сторонники

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Польша, Эстония, Словакия и ряд других стран Центральной Европы были самыми ревностными союзниками Украины. Помимо поставок вооружения, эти страны принимали беженцев, а также рьяно отстаивали интересы Украины на международной арене. Однако на фоне внутренних проблем они начали терять уверенность, отметили авторы материала.

Западный неназванный дипломат рассказал изданию, что нешуточный спор между Украиной и Польшей грозит перечеркнуть даже самые малые шансы Украины вступить в Евросоюз.

«Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении [поддержки] Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо», - признал собеседник.

Также Киев лишился «одной из своих активнейших сторонниц» на Западе. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после скандала с супругом растеряла авторитет и пыл в поддержке Украины. Словакия может изменить курс после выборов 30 сентября. Согласно опросу внутри страны, выборы может выиграть бывший й премьер-министр этой страны Роберт Фицо, который выступает против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину.