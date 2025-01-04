«Показал, кто в доме хозяин». Почему Бербок осталась без рукопожатия в Сирии

«Сразу могу вам сказать по поводу этого рукопожатия. Все СМИ гадают, почему же так? Может, это неуважение к Германии? Может быть, заигрывание с Францией? Ничего подобного в этом нет», - заявил он.

Харченко напомнил, что к власти в Сирии пришли радикальные исламисты. Даже в своих аккаунтах в соцсетях повстанцы стараются не показывать женщин. К тому же Бербок, по мнению собеседника 360.ru, повела себя некорректно по отношению к принимающей стороне.

«Она проявила неуважение к этому человеку, потому что даже не покрыла голову. Это уже пощечина новым властям Сирии, потому что все прекрасно знают их бэкграунд - они ни в коем случае не изменились», - заявил Харченко.

Сторонники, по его мнению, восприняли бы привычное для Бербок приветствие как предательство. Эти люди на протяжении 13 лет боролись, поднимали знамена с радикальными лозунгами, а их лидер пожал руку непокрытой женщине, феминистке и представительнице другой веры.

«Понимаете, это сошлись две непримиримых идеологии. И вот товарищ Шараа, он же Шуани, прямо показал, кто в доме хозяин и кто к кому приехал в гости», - сказал Харченко.

Саму Бербок такой прием не удивил. Он сказала журналистам, что ожидала нечто подобное, но на закрытой части переговоров с лидером сирийской администрации призвала расширить права женщин.