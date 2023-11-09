Покаяние означает расплату. Польша стребует с Украины за вступление в ЕС по полной

Еще один важный вопрос - «покаяться» всегда идет в комплекте с «платить». А поляки очень любят, когда им платят, и с голов украинцев в этом плане не слезут. Счет выставят такой, что мало не покажется: украинцы должны будут несколько поколений пахать только на то, чтобы поляки их простили.

Хотя… Поляки могут взять и землей. В принципе, может, они к этому делу и ведут. Проблема только в том, что к тому времени проевропейская Украина и будет представлять из себя только два региона - Волынь и Галицию. И тогда пропадает сам смысл существования независимой Украины.

Впрочем, его нет и сейчас. И, вполне возможно, скоро уже никакой Украины, бодро идущей в Европу, уже и не будет. Может, поляки тогда и обидятся, но ничего, как-нибудь переживут.

На пути в Евросоюз Украину ждет множество препятствий. Но самым опасным среди них - в первую очередь, из-за вероятных последствий - станет требование Польши эксгумировать жертв Волынской резни. Если киевский режим на это согласится, то фактически признается в геноциде поляков, пояснил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Начнем с того, что Польша непременно потребует от Украины покаяния. И не простого, а масштабного, которое будет включать в себя и осуждение тех, кто этот геноцид осуществлял.

А все эти милые люди ныне являются национальными героями Украины, внесены в пантеон, их именами называют улицы и им ставят памятники. Да и вся украинская идеология построена на «творческом» наследии этих самых упырей, и покаяние для Украины будет означать фактически потерю ею современной идентичности.

Среди множества подводных камней, которые находятся на пути Украины в Евросоюз, один из самых опасных - требование Польши об эксгумации жертв Волынской резни. Вроде бы не очень большое, но чрезвычайно болезненное для Украины. Особенно, в своих последствиях.