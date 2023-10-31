«Пока вы не осудите ХАМАС». Постпред Израиля надел желтую звезду в зале заседаний СБ ООН

Эрдан отметил, что некоторые страны - представители организации, видимо, «ничего не усвоили» за прошедшие 80 лет.

«С этого дня, каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчание перед лицом зла. Как мои деды и бабушки и деды и бабушки миллионов евреев, с нынешнего момента моя команда и я будем носить желтые звезды», - объявил постоянный представитель Израиля.

Он подчеркнул, что это будет продолжаться, пока СБ не осудит «зверства ХАМАС» и не потребует освобождения заложников. Гилад Эрдан назвал желтую звезду «символом гордости», напоминанием о клятве «биться и защищать себя».

Накануне ХАМАС опубликовал видеообращение заложниц к властям Израиля. Они потребовали, чтобы их вызволили в обмен на освобождение палестинских заключенных, и обвинили свою страну в эскалации конфликта. Израильская сторона сочла его грубой психологической пропагандой , однако заверила, что сделает все для возвращения захваченных людей домой.