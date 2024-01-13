«Пока он не развязал мировую войну». Байдена призвали привлечь к уголовной ответственности

Он напомнил о низком рейтинге американского лидера и предположил, что Байден решил отвлечь внимание избирателей от ряда проблем с помощью «маленькой победоносной войны». По его словам, президент США хочет скрыть от американцев внешнеполитические неудачи на Украине и внутренние проблемы государства.

«Именно по этой причине администрация Байдена не уведомила конгресс США о нападении на Йемен. Это подтверждает нанесение удара в политических интересах действующего президента», - подчеркнул Володин.

Председатель ГД отметил, что на нарушение конституции Байдену указали даже его сторонники. Володин предложил привлечь главу США к ответственности, «пока он не развязал мировую войну».

Ранее американские военные более 70 раз ударили по объектам хуситов в Йемене. Военный обозреватель Виктор Баранец предупредил, что действия США могут привести к континентальной войне.