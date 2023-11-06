Похвалу Украины главой Еврокомиссии сочли недостаточной

Ранее фон дер Ляйен сказала, что Украина сумела выполнить свыше 90% требований для членства в ЕС. По ее мнению, страна в состоянии выполнить и оставшиеся условия.

«Такие заявления в основном негативного характера. Даже слова о 99,9% выполненных условий - это негативный сценарий для Украины, так как в этом случае речь идет о глобальных изменениях для государства. Словно у нас осталось лишь три дня, чтобы выполнить оставшиеся 10% условий», - сказала Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что чем больше требований выполняет Украина, тем большее количество проблем у нее возникает.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что коллега из Германии Анналена Бербок пообещала ему присоединение страны к Евросоюзу.