Похожие на взрыв звуки услышали жители пригорода Варшавы

По ее данным, около 23:00 по местному времени жители нескольких населенных пунктов в Мазовецком воеводстве слышали мощный грохот.

«В здании задрожали окна и стены», - рассказал очевидец.

После этого поляки начали звонить дежурному комендатуры полиции в Жирардове. Информации о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.

В конце 2023 года власти Польши заявили, что в воздушное пространство страны влетел неопознанный объект со стороны Украины. После этого больше половины граждан выступили за защиту приграничной территории , призвав начать переговоры по этому вопросу с НАТО.