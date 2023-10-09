Похожего на Чубайса человека заметили в аэропорту Израиля

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Вместе с похожим на Чубайса мужчиной заметили, предположительно, и его супругу - Авдотью Смирнову. По данным канала, Чубайс вместе с супругой якобы пытается вылететь из Израиля, где наблюдается обострение конфликта с Палестиной.

Весной 2022 года стало известно, что бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс переехал в Израиль. Издание Detal сообщало, что он запрашивал в МВД страны долгосрочные документы. Позже экс-глава «Роснано» опроверг появившиеся в СМИ сообщения.

Во время выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал», а в ранее возглавляемом им «Роснано» происходят сложные процессы.

ХАМАС вторгся на территорию Израиля рано утром 7 октября. Власти страны объявили о переходе в состояние войны.

В понедельник, 9 октября, Армия обороны Израиля объявила о поражении более 500 целей в секторе Газа.

На начало 2023 года население сектора Газа оценивалось в 2,3 миллиона человек.