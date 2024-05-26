26 мая 2024, 19:31

«Похоже на агонию». Лавров оценил разговоры об американском ударе по российским силам

РИА «Новости»
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Разговоры о об ударах американским оружием по России, которые звучат на Западе, отражают безысходность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое мнение министр выразил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами <…> они не достигнут своей цели», - подчеркнул Лавров.

Глава МИД пояснил, что говорит о средствах, применяемых в международном праве, которое должно соблюдаться даже во время боевых действий.

«Это похоже на агонию», - констатировал он.

Отдельно Лавров заметил, что Россия продемонстрировала Западу, что не будет мириться с попытками использовать Украину как угрозу безопасности РФ. На фоне этого там начали принимать решения в том числе и о предоставлении оружия для ВСУ, заметил министр.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что американский удар по российским силам на Украине приведет к мировой войне.

О том, что США якобы пригрозили России ударом по ее «целям на Украине обычными вооружениями» при условии, что ВС РФ применят ядерное оружие, заявлял глава польского МИД Радослав Сикорский.

Сергей Лавров Россия МИД РФ
26 мая 2024, 18:10
На должность премьер-министра Армении выдвинули архиепископа Баграта
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В Ереване на антиправительственном митинге потребовали выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Армении лидера протестов архиепископа Баграта Галстаняна. Об этом сообщило РИА «Новости».

Галстанян возглавляет Тавушскую епархию Армянской апостольской церкви. Во время митинга тысячи людей скандировали фразу «Владыка - премьер».

Оппозиция, заявил один из активистов и ученый-востоковед Гурген Меликян, проконсультировалась с политическими силами и представителями общественности. В итоге единственным кандидатом на должность премьера назвали именно архиепископа.

Сам Галстанян уже обратился к католикосу Гарегину II с просьбой заморозить его духовную службу. Священнослужитель пояснил, что со статусом кандидата на пост главы правительства ее совмещать нельзя.

По словам архиепископа, он рассчитывает на встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его резиденции. Если же власти республики не прислушаются к требованиям протестующих, то с утра понедельника, 27 мая, начнутся акции неповиновения.

Антиправительственные акции в Армении возобновились в первой декаде мая.

Армения Протесты Премьеры Митинги Оппозиция
26 мая 2024, 17:22
Неудобную для Европы правду о России признали в Польше
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Страны Евросоюза отстают от России в оборонной сфере, сообществу нужно наращивать бюджет для перевооружения. Об этом газете The Guardian заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Всем очевидно, что Европа уже отстает. Промышленная, технологическая и оборонная база ЕС страдает из-за многолетнего отсутствия инвестиций», - сказал он.

Дипломат уточнил, что Польша ежегодно направляет 4% ВВП на оборону, и призвал европейские страны последовать этому примеру.

Новый министр обороны России Андрей Белоусов ранее заявил, что его первой задачей на посту станет комплектация российских войск. При этом он уточнил, что речь не о новой мобилизации, а о техническом оснащении. Глава ведомства заявил о необходимости передать армии новейшие системы РЭБ и БПЛА, средства защиты военнослужащих, боеприпасы и передовую технику.

Европа Россия Польша
26 мая 2024, 17:03
Кобахидзе рассказал о грузинской мечте
Global Look Press
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В Грузии заявили, что в состав страны должны вернуться Абхазия и Южная Осетия. На это указал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X.

«Наша грузинская мечта - к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», - написал он, приурочив пост ко Дню независимости.

В 2030 году, подчеркнул Кобахидзе, Грузия должна присоединиться к Евросоюзу в качестве полноправного члена объединения.

Он также обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Кобахидзе заметил, что с момента восстановления государственной независимости в 1991 году Грузия фактически шла «по пути Моисея», но мир в стране удалось сохранить с трудом. По мнению премьера, этому мешали многочисленные предательства, в том числе со стороны Зурабишвили.

Грузия Абхазия Евросоюз Южная Осетия
26 мая 2024, 16:42
США уличили в подготовке к возможному конфликту с Китаем
Global Look Press
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В США занялись активной подготовкой к возможному конфликту с Китаем. На признаки таких планов указали журналисты газеты The Wall Street Journal.

В материале напомнили, что в мае на небольших островах недалеко от Тайваня прошли военные учения, участие в которых приняли американские и филиппинские морские пехотинцы.

Маневры вели в труднодоступных и далеко расположенных местах, что в итоге оказалось проблемой. Если на некоторых островах были взлетно-посадочные полосы, то на других приходилось довольствоваться только небольшими вертолетными площадками.

Кроме того, в некоторых отдаленных районах дороги оказались недостаточно широкими для перемещения радарных систем и ракетных батарей.

Основной сложностью в материале назвали отсутствие у военных небольших кораблей для перемещения морской пехоты и снаряжения между островами. Планы по их производству отложили, а строительство так и не начали, подчеркнули в WSJ.

Журналисты также напомнили, что вертолеты легче заметить, а в грузоподъемности они проигрывают водным судам. А внушительный арсенал ракет и разнообразных беспилотников, которые есть у Китая, вызывает большие опасения.

В КНР недавно тоже провели учения у берегов Тайваня , которые завершились 24 мая.

США Военные учения Военные Международные отношения Китай

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