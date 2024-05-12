«Похороны Западной Европы». Захарова резко прошлась по Евровидению
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о музыкальном конкурсе Евровидение в этом году, расценив его как «похороны Западной Европы». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
«Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», - написала дипломат.
Дипломат опубликовала видео с подборкой наиболее «ярких» выступлений конкурса, где отметились, в частности, представители Нидерландов и Хорватии.
Ирландская певица предстала в образе полуголой ведьмы с рогатым спутником, с которым они вместе завывали в середине пентаграммы. Один из членов финского коллектива выскочил на сцену без брюк и нижнего белья, танцуя и потряхивая своими гениталиями перед зрителями.
Ранее блогер «Голос Мордора» назвал прежде песенный конкурс «цирком уродов» , отметив, что именно такие зрелища европейцы всегда любили, причем веками. По его словам, шведская группа ABBA, которая ранее победила на Евровидении с песнями, ставшими мировыми хитами, сейчас бы не смогла повторить свой успех.