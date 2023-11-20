Погружение вышло из-под контроля. Атомная подлодка ВМС Великобритании чуть не утонула в Атлантическом океане

Авария могла стать крупнейшей со времен Второй мировой войны, инженеры в кормовой части предотвратили ее в последнюю минуту. Подводная лодка готовилась к патрулированию, когда шкалы, указывающие ее глубину, перестали работать, и командиры думали, что она находится в горизонтальном положении, хотя субмарина продолжала идти ко дну. Vanguard входила в опасную зону, когда подводники заметили показания второго глубиномера и забили тревогу.

«Технически субмарина все еще находилась на глубине, на которой, как мы знаем, она может работать. <…> Подлодки там не должно было быть, и она все еще ныряла. А если бы это продолжалось, об этом даже думать не стоит», - сказал источник издания.

Если бы субмарина погрузилась еще ниже, 140 членов экипажа могли погибнуть, а сама подлодка выйти из строя. Автор статьи добавил, что еще одной опасностью стало бы попадание потерпевшей крушение Vanguard с баллистическими ракетами Trident 2 и технологиями в руки других стран до прибытия британских спасательных служб.

Китайская подлодка потерпела крушение в Желтом море. Она наткнулась на цепное и якорное препятствие. Погибли 55 членов экипажа.