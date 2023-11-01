Погранслужба сектора Газа разрешила гражданам нескольких стран эвакуироваться

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП „Рафах“ 1 ноября», - заявила на своей странице в Facebook* пограничная служба сектора Газа.

Список опубликовали ночью 1 ноября и не продублировали на других площадках. В него вошли только граждане восьми стран, а именно Австралии, Болгарии, Австрии, Индонезии, Финляндии, Иордании, Чехии и Японии. Им посоветовали подойти к погранпункту в 07:00 (08:00 по московскому времени).

Жители сектора Газа остались без связи, в анклаве перестали работать телевещание и интернет. Египетские военные пригнали к КПП «Рафах» десятки бронемашин и танков.

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