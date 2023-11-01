01 ноября 2023, 09:28

Погранслужба сектора Газа разрешила гражданам нескольких стран эвакуироваться

Unsplash
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Палестинское движение ХАМАС составило список иностранцев, которые смогут эвакуироваться из сектора Газа 1 ноября. Гражданам Японии, Финляндии, Австрии и других государств посоветовали заранее подойти к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе с Египтом, сообщили «Известия».

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП „Рафах“ 1 ноября», - заявила на своей странице в Facebook* пограничная служба сектора Газа.

Список опубликовали ночью 1 ноября и не продублировали на других площадках. В него вошли только граждане восьми стран, а именно Австралии, Болгарии, Австрии, Индонезии, Финляндии, Иордании, Чехии и Японии. Им посоветовали подойти к погранпункту в 07:00 (08:00 по московскому времени).

Жители сектора Газа остались без связи, в анклаве перестали работать телевещание и интернет. Египетские военные пригнали к КПП «Рафах» десятки бронемашин и танков.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дипломатия Египет Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 ноября 2023, 09:12
Израильская армия обнаружила боевиков ХАМАС около лагеря беженцев в секторе Газа
Pxhere
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Армия Израиля засекла на севере сектора Газа боевиков палестинского движения ХАМАС, которые скрылись в многоэтажном доме рядом со школой в лагере беженцев Джебалия. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные нанесли авиаудар по скоплению живой силы противника.

«В ходе боев во вторник военные ЦАХАЛ засекли ряд террористов ХАМАС, которые забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медицинским центром и учреждениями местной власти в районе Джебалии», - отметили в пресс-службе.

Израильская армия приступила к проведению третьей фазы войны с ХАМАС.

Военные начали штурмовать палестинский анклав с пяти направлений. ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с помощью сухопутных сил, воздушных атак и артиллерии. Ожесточенные бои идут на севере региона, а также рядом с КПП «Бейт-Ханун».

Ранее в секторе Газа пропали интернет и телекоммуникации. Компания Paltel заявила о полном отключении международной связи в анклаве, но причины не назвала.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 08:17
Рябков назвал тревожным американский доклад по стратегическим вопросам
Pxhere
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Текст доклада комиссии при Конгрессе США, занимающей вопросами американской стратегической концепции, продемонстрировал тревожные тенденции. Из него следует, что американское руководство готовится к новой гонке вооружений. Об этом «Коммерсанту» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в кулуарах, организованных Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) «Огарковских чтений».

«Замах огромный. Этот шопинг-лист, по сути дела, бесконечен», - указал он.

По мнению Рябкова, текст доклада отразил планы и настрой властей США, которые готовы оказать поддержку кому угодно. Дипломат назвал «финансовым беспределом» ситуацию в американском руководстве, которое готово выполнить любые «хотелки». Рябков отметил, что доклад продемонстрировал желание США одержать победу над Россией и Китаем в гонке вооружений.

Ранее американские СМИ сообщили о проведении ядерных испытаний в штате Невада. По словам журналистов, США планируют начать новую гонку вооружений.

США МИД РФ
01 ноября 2023, 07:58
«Направлены против государства». Посол Израиля — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
РИА «Новости»
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Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября были направлены не только против еврейского народа, но и против государства в целом. Таким мнением с РБК поделился посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Он призвал «со всей строгостью пресекать» подобные акции.

«Их надо проверять, их надо пресекать, конечно. Потому что это же направлено не только против еврейского населения и Дагестана - это, в конце концов, направлено против государства», - подчеркнул дипломат.

Бен Цви заявил, что пока не получил доказательств тому, что беспорядки стали следствием «влияния извне», однако он согласен с тем, что они так или иначе стали следствием «подстрекательских речей, каналов».

По словам посла, из пассажиров самолета из Тель-Авива, приземление которого в Дагестане вызвало протесты, израильское гражданство было более чем у 30. Некоторые из них живут в Дагестане и сейчас уже находятся дома.

Александр Бен Цви подчеркнул, что евреи более 100 лет жили в Дагестане, «это их дом».

Израиль Дагестан
01 ноября 2023, 07:43
Американские журналисты пожаловались на «кошмарную» физическую форму солдат в США
Pxhere
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Американские военные не смогут воевать с другими странами, потому что солдаты растеряли физическую форму. Об этом заявили ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис.

Они задались вопросом, смогут ли военнослужащие из США противостоять солдатам из России, Китая и Ближнего востока. По мнению ведущих, американские войска находятся в «кошмарной» форме: 71% молодых граждан имеют лишний вес, судимость или наркотическую зависимость. Кроме того, часть американцев не получили должного образования для несения военной службы.

«Бойтесь наших солдат - они самые суровые… А нет, отставить. Какие они у нас, получается - самые медленные? Ну, или самые жирные в мире», - указал Клейтон Моррис.

Ранее американские СМИ составили рейтинг с лучшими армиями мира. США заняли второе место в списке, уступив пальму первенства России. Третью строчку заняли Вооруженные силы Китая, а четвертое и пятое место журналисты присудили Израилю и Южной Корее.

США Россия Армия Китай Ближний Восток

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