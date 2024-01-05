Читайте нас в:

«Поезд метро сошел с рельсов в центре Нью-Йорка, пассажиры покидают зону, работают службы спасения», - уточнило агентство.

В полиции сообщили агентству, что 13 человек получили незначительные повреждения, подсчет продолжается.

Аварийные бригады оперативно отреагировали на сход поезда в центре Манхэттена, как отметил американский телеканал Fox News.

После этого приостановили движение автотранспорта между саут-Ферри и 137-стрит-Сити Колледж в обоих направлениях, а поезда, следующие по пути, где произошла аварий, перенаправили. Пассажирам посоветовали до возобновления движения воспользоваться местными автобусами или другими поездами.

Ранее скоростной поезд сошел с рельсов в Сан-Франциско, медики госпитализировали несколько человек. Точное число людей, получивших травмы, не сообщили. Движение на всей железнодорожной линии остановили до конца дня.