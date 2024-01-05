05 января 2024, 01:21

Поезд метро сошел с рельсов в центре Нью-Йорка

РИА «Новости»
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Поезд нью-йоркского метрополитена сошел с рельсов в центре города, пострадали 13 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

«Поезд метро сошел с рельсов в центре Нью-Йорка, пассажиры покидают зону, работают службы спасения», - уточнило агентство.

В полиции сообщили агентству, что 13 человек получили незначительные повреждения, подсчет продолжается.

Аварийные бригады оперативно отреагировали на сход поезда в центре Манхэттена, как отметил американский телеканал Fox News.

После этого приостановили движение автотранспорта между саут-Ферри и 137-стрит-Сити Колледж в обоих направлениях, а поезда, следующие по пути, где произошла аварий, перенаправили. Пассажирам посоветовали до возобновления движения воспользоваться местными автобусами или другими поездами.

Ранее скоростной поезд сошел с рельсов в Сан-Франциско, медики госпитализировали несколько человек. Точное число людей, получивших травмы, не сообщили. Движение на всей железнодорожной линии остановили до конца дня.

США Нью-Йорк Поезда Метро
04 января 2024, 23:46
США введут санкции из-за сотрудничества России с КНДР и Ираном
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Власти США планируют ввести новые санкции против военного сотрудничества России с Ираном и КНДР. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, новые санкции коснутся «тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также РФ и Ираном». Он также заверил, что Вашингтон продолжит публиковать информацию о «поставках оружия из КНДР и Ирана в Россию».

При этом представитель Белого дома не привел доказательств своим утверждениям о том, что Россия якобы использует ракеты, полученные от КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бездоказательными обвинения некоторых западных стран о якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи.

Ранее Госдепе заявил о планах предпринять шаги, чтобы помешать военно-техническому сотрудничеству Северной Кореи и России.

США Санкции Россия КНДР Иран
04 января 2024, 22:10
ООН заявила о росте экономики России
РИА «Новости»
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Экономика России выросла в 2023 году на 2,7%, в 2024-м ожидается рост на 1,3%. Об этом на брифинге заявил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы подсчитали, что <…> рост российской экономики составил примерно 2,7% <…>, рост замедлится до 1,3% в 2024 году», - отметил он.

Всемирный банк внес Россию в пятерку ведущих мировых экономик в 2023 году. В этот список попали США, Китай, Индия и Япония.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что валовый внутренний продукт России вырастет на 3,5%, указывая, что по этому параметру российская экономика превзошла любую европейскую. Увеличение ВВП ожидается и в других странах ЕАЭС.

Глава государства также отметил, что внешний государственный долг России сократился с 46 до 32 миллиардов долларов.

Россия ООН Экономика ВВП
04 января 2024, 19:34
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране
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Ответственность за теракты в Иране взяли на себя боевики «Исламского государства»*. Об этом сообщило агентство Reuters.

Мощные взрывы прозвучали во время траурного шествия в районе кладбища иранского города Керман, где похоронен генерал спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касем Сулеймани.

По последним данным, жертвами взрывов стали 103 человека , еще 188 получили ранения. Первый прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй - в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси и верховному лидеру страны Али Хаменеи.

*«Исламское государство - запрещенная в России террористическая организация.

Взрывы Иран Убийство Касема Сулеймани
04 января 2024, 19:32
Партию «Альтернатива для Германии» предложили запретить перед выборами
Global Look Press
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Набирающую популярность в немецких регионах оппозиционную праворадикальную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) необходимо запретить. С такой инициативой выступил бывший председатель бундестага Вольфганг Тирс в комментарии газете Der Tagesspiegel.

Он напомнил, что в трех землях Германии (Тюрингия, Саксония-Анхальт и Саксония) управления по охране конституции признали АдГ экстремистской организацией. Эту практику Тирс предложил распространить на всю страну и окончательно ликвидировать политическое объединение.

Политик подчеркнул, что необходимо продумать весь процесс, потому что сделать это быстро невозможно, а набравшая популярность АдГ с большой вероятностью одержит победу на выборах в региональные парламенты - ландтаги.

«В Германии существуют серьезные препятствия для запрета партии. Процедура занимает много времени, возможно, много лет, и АдГ использует это в пропагандистских целях, изображая из себя жертву», - заявил Тирс.

В сентябре 2024 года жители трех земель Германии выберут новый состав ландтагов. Действующие председатели: Дитмар Войдке (Бранденбург, Социал-демократическая партия Германии), Михаэль Кречмер (Саксония, Христианский демократический союз) и Бодо Рамелов (Тюрингия, левые) уже выставили свои кандидатуры.

Данные социологических опросов показали такую популярность АдГ, что партия может стать самой сильной фракцией.

В конце ноября прошлого года фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала отставки канцлера Олафа Шольца и проведения досрочных выборов. Депутаты заявили, что работу действующего главы правительства не одобряют две трети жителей страны. По закону канцлер может сам запросить у бундестага поддержку действующего кабмина. Если он не наберет большинства голосов, то получит право обратиться к президенту для роспуска парламента и проведения новых выборов.

Германия

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