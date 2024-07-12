12 июля 2024, 11:42

Поезд из Парижа остановили из-за вонючих туалетов

Unsplash
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Поезд, следующий по маршруту Париж — Нант остановили из-за жалоб десяти пассажиров на плохое самочувствие. Из экспресса эвакуировали 1200 человек, сообщила газета Le Parisien.

Поезд, следующий по маршруту Париж - Нант остановили из-за жалоб десяти пассажиров на плохое самочувствие. Из экспресса эвакуировали 1200 человек, сообщила газета Le Parisien.

Состав остановили в коммуне Сабле после заявлений о сильном и неприятном запахе в туалетах одного из вагонов. На место ЧП прибыли пожарные и жандармерия.

Специалисты провели анализы и не обнаружили в поезде каких-либо вредных веществ, которые могли бы вызвать отравление.

«После проверок пассажиры могут вернуться в поезд, чтобы продолжить свое путешествие», - подчеркнули в издании.

Один из очевидцев сообщил журналистам, что некоторые люди говорили о «газе в туалете». Пассажиров на время селили в муниципальном здании в Сабле и запрещали из него выходить «Нам запрещено выезжать: опасаются отсроченного отравления, если газ выйдет через форточки поезда», - отметил мужчина.

Ранее поезда останавливались на Павелецком направлении на Московской железной дороге. Движение составов временно прекратилось из-за рухнувших деревьев. Очевидцы рассказали, что пассажирам в электричках пришлось ждать больше часа.

Поезда Франция
12 июля 2024, 11:06
Россия не будет укреплять абхазскую границу после стрельбы на КПП
РИА «Новости»
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В укреплении границы с Абхазией нет необходимости, несмотря на недавнюю перестрелку на КПП «Псоу». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он напомнил, что стрельба произошла на погранпосту в Абхазии 23 июня. По словам дипломата, местные правоохранители оперативно купировали ситуацию, на российско-абхазской границе сейчас фиксируется стабильная обстановка.

«Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов», - подчеркнул Галузин.

Представитель МИД добавил, что Абхазия - популярное место отдыха у россиян, поэтому местные власти стараются не допускать снижения туристической привлекательности региона.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что путешественники могут организовать себе отпуск в этой стране всего за 29 тысяч рублей. По его мнению, бюджетно отдохнуть можно в Гагре, в Сухуме и в Очамчире.

Стрельба Абхазия Россия
12 июля 2024, 11:04
Новый премьер Британии назвал Россию «угрозой поколения»
Global Look Press
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Новый премьер Великобритании Кир Стармер призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону из-за действий России, которую он назвал «угрозой поколения». Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Мы столкнулись с угрозой поколения со стороны России, которую поддерживают такие, как Северная Корея и Иран», - заявил он, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне.

Стармер отметил, что альянс силен как никогда, но все же призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону с двух до 2,5% от ВВП.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что мир столкнулся с самой большой опасностью с 1945 года.

Ранее новое лейбористское правительство отказалось отменять данное предшественниками разрешение Украине бить по территории России из британского оружия.

Великобритания Россия НАТО
12 июля 2024, 10:31
Полицейский занялся групповым сексом в метро с моделью OnlyFans
Freepik
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В Мехико сотрудник полиции в метрополитене занялся групповым сексом. Об этом сообщили журналисты Daily Mail.

По данным издания, полицейский Хорхе Лопес снялся в порновидео с моделью OnlyFans Вероникой Мелендес в метро. На кадрах ролика он в полицейской форме вступил с женщиной в половую связь, пока та занималась оральным сексом с певцом Хуаном Сальсидо. Весь процесс происходил на глазах у изумленных пассажиров вагона.

Порноролик разместили в соцсетях, он собрал миллионы просмотров. Представители метро в Мехико опубликовали заявление, в котором утверждали, что люди в видео были актерами. Позже полиция призналась, что Лопес является их сотрудником.

Как оказалось, Лопес в нерабочее время ведет OnlyFans и размещает в соцсети X интимные снимки и видеоролики. Полицейский в свое оправдание отметил, что снимался, будучи не при исполнении служебных обязанностей. Несмотря на это, Лопес все же нарушил корпоративные правила, так как сотрудникам полиции Мехико запрещено использовать форму, знаки различия и специальное удостоверение личности вне работы.

Ранее влюбленную парочку застукали за занятием сексом на борту самолета. Женщина головой легла мужчине на колени, а он просто прикрыл ее пледом.

Мексика Видео Секс Полиция
12 июля 2024, 10:06
Зеленскому не понравилось. Какие вопросы затронули на саммите НАТО
Global Look Press
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В Вашингтоне подошел к концу саммит НАТО, одна из главных тем которого — Украина. Однако президент республики Владимир Зеленский остался недоволен. Об этом рассказал журналист РИА «Новости» Виктор Жданов в итоговом материале о саммите.

В Вашингтоне подошел к концу саммит НАТО, одна из главных тем которого - Украина. Однако президент республики Владимир Зеленский остался недоволен. Об этом рассказал журналист РИА «Новости» Виктор Жданов в итоговом материале о саммите.

Зеленский приехал в Вашингтон в первый день саммита. Он сразу выразил недовольство тем, что о юбилее мероприятия особо никто не вспомнил из-за предстоящих президентских выборов.

«Люди почти не замечают исторического расширения НАТО», - высказался президент Украины.

После, как заметил автор материала, посыпались требования. Украине оказалось мало ЗРК Patriot. Зеленскому понадобилось 128 истребителей F-16, однако пока такое количество никто не дает. Некоторую часть истребителей Дания и Нидерланды уже отправили. По заверению госсекретаря США Энтони Блинкена, самолеты появятся в небе Украины уже этим летом.

Также Зеленский поднял вопрос об ударах по России оружием НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил разрешение для ракет Storm Shadow. Но его коллега из МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис призвал к осторожности.

Присоединение Украины к НАТО оказался неактуальным. Путь в альянс для республики назвали «необратимым», но только после завершения боевых действий, резюмировал автор.

Саммиты Ракеты Вашингтон Самолеты Оружие НАТО

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