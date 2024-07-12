Поезд из Парижа остановили из-за вонючих туалетов

Поезд, следующий по маршруту Париж - Нант остановили из-за жалоб десяти пассажиров на плохое самочувствие. Из экспресса эвакуировали 1200 человек, сообщила газета Le Parisien.

Состав остановили в коммуне Сабле после заявлений о сильном и неприятном запахе в туалетах одного из вагонов. На место ЧП прибыли пожарные и жандармерия.

Специалисты провели анализы и не обнаружили в поезде каких-либо вредных веществ, которые могли бы вызвать отравление.

«После проверок пассажиры могут вернуться в поезд, чтобы продолжить свое путешествие», - подчеркнули в издании.

Один из очевидцев сообщил журналистам, что некоторые люди говорили о «газе в туалете». Пассажиров на время селили в муниципальном здании в Сабле и запрещали из него выходить «Нам запрещено выезжать: опасаются отсроченного отравления, если газ выйдет через форточки поезда», - отметил мужчина.

Ранее поезда останавливались на Павелецком направлении на Московской железной дороге. Движение составов временно прекратилось из-за рухнувших деревьев. Очевидцы рассказали, что пассажирам в электричках пришлось ждать больше часа.