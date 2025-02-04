Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали в Индонезии

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«Эпицентр землетрясения находился в море в 86 километрах к северо-востоку от острова Дои. Величина: 6,2», - написали в агентстве.

Информации о жертвах и ущербе не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на Аляске. Сейсмологи выяснили, что подземные толчки произошли на расстоянии 71 километра к юго-востоку от города Николай. Очаг вибраций находился на глубине 8,8 километра.

Очень мощное землетрясение в этом году случилось 7 января в Тибете. Подземные толчки начались в районе уезда Тингри округа Шигадзе. В результате ЧП погибли 126 человек и 188 пострадали. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за случившегося.