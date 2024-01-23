Подземные хранилища и ракетные объекты хуситов атаковали в Йемене

Целью атак стала инфраструктура движения хуситов «Ансар Алла» , а именно подземные хранилища, ракетные объекты, склады, средства наблюдения и пусковые установки - в общей сложности восемь точек. Их атаковали истребители и корабли с использованием ракет Tomahawk. Операцию поддержали Бахрейн, Австралия, Канада и Нидерланды.

Представитель движения «Ансар Алла» заявил телеканалу Al Jazeera , что атаки в ночь на 23 января стали самыми масштабными с начала операции в Йемене. Военные заявили, что нанесли высокоточные удары с тем, чтобы обезопасить моряков и глобальную торговлю.

Руководство «Ансар Алла» объявило 22 января о ракетных ударах по американскому кораблю Ocean Jazz в Аденском заливе. Войскам стран Запада пригрозили новыми ответными мерами на агрессию.