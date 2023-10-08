Подводный газопровод между Эстонией и Финляндией перекрыли из-за возможной утечки
Давление в подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией упало, газовщики временно его перекрыли из-за возможной утечки. Об этом сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.
Оба газовых оператора начали расследовать детали произошедшего. Компания отметила, что перекрытие клапанов газопровода не повлияло на обеспечение Финляндии газом. Поставки голубого топлива продолжились через СПГ-терминал Inkoo.
«Восьмого октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до двух часов ночи заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами», - заявил представитель компании Gasgrid Finland.
Ранее СМИ сообщили о проблемах в энергоснабжении Финляндии. Из-за антироссийских санкций страна ощутила дефицит таких ресурсов как нефть, древесина, газ и уголь.