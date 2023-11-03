Подсчитаны потери ЕС от антироссийских санкций
Общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.
«Общие потери Европейского союза от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно полтора триллиона долларов», - заявил дипломат в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.
Он уточнил, что это «самые скромные подсчеты».
Накануне санкционный список расширили Соединенные Штаты. В него вошли почти 200 российских организаций и около 40 связанных с Россией физических лиц. В частности, санкции объявили против МГТУ имени Баумана , ФАУ «Роскапстрой», Научно-исследовательского центра кибернетики и автоматики, «Абсолют банка», «Русского стандарта». Из физических лиц в перечень конструктор беспилотников Александр Захаров, заместители главы Минпромторга Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.