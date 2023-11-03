Подсчитаны потери ЕС от антироссийских санкций

«Общие потери Европейского союза от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно полтора триллиона долларов», - заявил дипломат в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

Он уточнил, что это «самые скромные подсчеты».

Накануне санкционный список расширили Соединенные Штаты. В него вошли почти 200 российских организаций и около 40 связанных с Россией физических лиц. В частности, санкции объявили против МГТУ имени Баумана , ФАУ «Роскапстрой», Научно-исследовательского центра кибернетики и автоматики, «Абсолют банка», «Русского стандарта». Из физических лиц в перечень конструктор беспилотников Александр Захаров, заместители главы Минпромторга Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.