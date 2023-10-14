Подсчитано число беженцев с севера Газы

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В документе отметили, что только за последние 12 часов свои дома вынужденно покинули сотни тысяч людей. Отток населения в южные районы сектора Газа продолжается, указали в БАПОР.

«За одну неделю почти миллион человек стали внутренне перемещенными лицами», - отмечается в документе.

Представитель израильских военных Йонатан Конрикус ранее заявлял, что ЦАХАЛ проведет оценку числа оставшихся в Газе мирных жителей. И если ситуация позволит, начнутся боевые операции. Он отмечал, что сейчас начинать серьезные боевые действия не нужно, поскольку в палестинском регионе осталось большое число мирных жителей.

До этого Израиль рекомендовал ООН за сутки эвакуировать 1,1 миллиона палестинцев с территории к северу от Вади Газа на юг сектора Газа.