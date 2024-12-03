Подростки в Германии сговорились убить спортсменов с Украины

Спортсмены 17 и 18 лет приехали 10 февраля на автовокзал в Оберхаузене, чтобы вернуться в Дюссельдорф. Когда они вышли из автобуса, произошло нападение. Незнакомые подростки окружили их, повалили на землю и избили. Баскетболисты получили ножевые ранения в живот и спину. Один из них умер сразу после госпитализации, второй - через 10 дней от септической полиорганной недостаточности. Один из напавших, 15-летний парень, тоже получил порез, но выжил.

Прокуратура не смогла определить мотив преступления. Потерпевшие родом с Украины, поэтому первой версией стала неприязнь на национальной почве, однако она не подтвердилась.

Представитель суда Матиас Кюстерс заявил, что обвиняемые просто «жаждали стресса» и незадолго до преступления сговорились «спровоцировать беду». Суд признал парней виновными в двойном убийстве и приговорил к срокам от 8,5 до 10 лет колонии для несовершеннолетних, так как на момент нападения им исполнилось лишь от 14 до 16 лет.

Другой украинский беженец умер в немецком городе Росток. Его тело обнаружил охранник приюта.