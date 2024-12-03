03 декабря 2024, 00:57

Подростки в Германии сговорились убить спортсменов с Украины

Unsplash
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В городе Оберхаузене на западе Германии четверо подростков убили двух украинских баскетболистов. Суд приговорил их к тюремным срокам от 8,5 до 10 лет, сообщил журнал Stern.

Спортсмены 17 и 18 лет приехали 10 февраля на автовокзал в Оберхаузене, чтобы вернуться в Дюссельдорф. Когда они вышли из автобуса, произошло нападение. Незнакомые подростки окружили их, повалили на землю и избили. Баскетболисты получили ножевые ранения в живот и спину. Один из них умер сразу после госпитализации, второй - через 10 дней от септической полиорганной недостаточности. Один из напавших, 15-летний парень, тоже получил порез, но выжил.

Прокуратура не смогла определить мотив преступления. Потерпевшие родом с Украины, поэтому первой версией стала неприязнь на национальной почве, однако она не подтвердилась.

Представитель суда Матиас Кюстерс заявил, что обвиняемые просто «жаждали стресса» и незадолго до преступления сговорились «спровоцировать беду». Суд признал парней виновными в двойном убийстве и приговорил к срокам от 8,5 до 10 лет колонии для несовершеннолетних, так как на момент нападения им исполнилось лишь от 14 до 16 лет.

Другой украинский беженец умер в немецком городе Росток. Его тело обнаружил охранник приюта.

Германия Спортсмены Убийства Приговоры
02 декабря 2024, 21:06
Белый дом объяснил решение Байдена помиловать сына
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, потому что счел уголовное преследование политически мотивированным. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что если бы на ноябрьских выборах победила член Демпартии Камала Харрис, он не пошел бы на этот шаг, сообщил телеканал CNN.

«Прежде всего, президент всегда верит в то, что нужно быть честным с американцами», - сказала она.

По словам Жан-Пьер, Байден много размышлял, прежде чем подписать указ о помиловании. Она сообщила, что президент доверяет Минюсту, однако считает преследование Хантера Байдена несправедливым и политически мотивированным.

Байден, по словам пресс-секретаря, опасался, что уголовное дело против сына продолжится при новом президенте - его опернике-республиканце Дональде Трампе. Жан-Пьер подтвердила журналистам, что в случае победы Харрис он не стал бы помиловать сына, но потом отказалась от своего заявления, заявив, что не станет комментировать гипотезы.

Присяжные признали Байдена-младшего виновным в незаконном приобретении и владении оружием во время употребления наркотиков, однако его отец перед отставкой подписал указ о помиловании. Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее карикатурой на демократию.

США Суд Белый дом в США Джо Байден
02 декабря 2024, 19:38
Путин с юмором оценил подсчеты голосов на результатах выборов в Румынии
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Победа в первом туре президентских выборов в Румынии независимого кандидата Кэлина Джорджеску привела к тому, что Конституционный суд страны потребовал провести пересчет голосов. Президент России Владимир Путин с юмором оценил сложившуюся в стране ситуацию по итогам голосования. Трансляция доступна на канале Кремля в RuTube.

«Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», - пошутил глава государства на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

С жалобой в Конституционный суд Румынии обратился занявший третье место премьер-министр страны Марчел Чолаку. В своей заявке он указал на допущенные на ряде участков нарушения, а также заявил о распространившихся в социальных сетях ботов, которые могли повлиять на результаты выборов.

Беспартийный кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре выборов, набрав 22,9% голосов избирателей. При этом еще за неделю до голосования, по данным опросов, он не поднимался выше шестого места с результатом в 6%.

Эксперты связали победу политика с тем, что он вел свою кампанию в TikTok, чем привлек на участки молодежь, которая не принимает участие в опросах и редко интересуется политикой.

Второе место досталось лидеру оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елене Ласкони. Второй тур голосования пройдет 8 декабря.

Владимир Путин Румыния Выборы
02 декабря 2024, 17:10
Сирийские повстанцы предложили Асаду переговоры
РИА «Новости»
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Лидер сирийской оппозиционной Национальной коалиции Хади аль-Бахра предложил президенту страны Башару Асаду начать переговоры. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

«Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», - добавил он.

Аль-Бахра призвал Асада присоединиться к политическому урегулированию в стране по схеме, предложенной ООН. При этом он заявил, что боевики не остановятся, пока в Сирии не начнется политический переход.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил поддержку сирийскому лидеру после наступления террористов в нескольких провинциях.

Сам Асад тоже заверил, что Сирия при поддержке друзей и союзников отстоит территориальную целостность и ликвидирует террористов.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
02 декабря 2024, 16:37
Россияне столкнулись с проблемами при въезде в Мексику
РИА «Новости»
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В последнее время участились случаи, когда в Мексику не пускали российских туристов с обратными билетами, подтвержденным бронированием и оплаченными турами. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Коллективное обращение к послу Мексики Эдуардо Вильегасу Мегиасу подписали 14 туроператоров, в том числе «Свои люди», «Ванд», «Веселый ветер», «Миракль», PAC Group, Latina Travel, ClickVoyage, «Квинта тур», ICS Travel, «Интурист», ITM group, «Карибский клуб», «Русский экспресс» и «Арт-тур». Они призвали разъяснить требования к туристам, планирующим поездку в страну.

По данным туркомпаний, число отказов россиянам во въезде достигло 10% от общего туристического потока.

«Мы не можем быть уверены, что клиенты пройдут границу. Наступает высокий сезон, мы хотим обезопасить туристов от подобных происшествий», - отметила глава компании «Карибский клуб» Лада Попело.

Ранее Мексика отказалась арестовывать президента России Владимира Путина в случае его визита.

Мексика Туризм Россия

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