Подросткам в Швеции разрешат менять пол с 16 лет без операции

«Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)», - сказано в публикации.

Новый закон поддержали 234 депутата, 94 парламентария выступили против. Инициатива вступит в силу 1 июля 2025 года.

Ранее певица Марина Девятова обсудила с ведущей «360» Аксиньей Гурьяновой смену пола у детей на Западе. По ее словам, подобного нет ни в одной мировой религии. Бог не придумал появления потомства у однополых пар. Артистка отметила, что если речь идет о смене пола у несовершеннолетних, то это уже сатанизм.