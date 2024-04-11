Подростка ранили при стрельбе на праздновании Ураза-Байрама в США

«В результате стрельбы в честь Ураза-байрама в Филадельфии ранения получили трое, в том числе подросток», - отметили в сообщении.

Сотрудники полиции задержали несколько человек и изъяли у них оружие. Телеканал 6ABC сообщил, что под стражей находятся пять человек.

Комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел уточнил, что две группировки устроили перестрелку внутри парка. В одной из банд был подросток. Один из полицейских выстрелил ему в плечо, забрал пистолет и отвез в больницу.

Ранее жертвой стрельбы в финской школе стал 12-летний мальчик. Полицейские задержали несовершеннолетнего подозреваемого, у которого обнаружили огнестрельное оружие.