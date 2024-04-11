11 апреля 2024, 00:23

Подростка ранили при стрельбе на праздновании Ураза-Байрама в США

РИА «Новости»
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Стрельбу по людям открыли на праздновании Ураза-байрама в американском городе Филадельфия. Погибли несколько человек, в том числе подросток. Об этом сообщил телеканал Fox 29.

«В результате стрельбы в честь Ураза-байрама в Филадельфии ранения получили трое, в том числе подросток», - отметили в сообщении.

Сотрудники полиции задержали несколько человек и изъяли у них оружие. Телеканал 6ABC сообщил, что под стражей находятся пять человек.

Комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел уточнил, что две группировки устроили перестрелку внутри парка. В одной из банд был подросток. Один из полицейских выстрелил ему в плечо, забрал пистолет и отвез в больницу.

Ранее жертвой стрельбы в финской школе стал 12-летний мальчик. Полицейские задержали несовершеннолетнего подозреваемого, у которого обнаружили огнестрельное оружие.

США Стрельба Оружие Полиция
11 апреля 2024, 00:11
Беременная женщина съела черную кошку и родила «оборотня»
Freepik
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Жительница Филиппин родила ребенка с редким генетическим заболеванием. Женщина решила, что причиной болезни сына стала съеденная ею кошка, сообщило издание Daily Mail.

Мальчик появился на свет с густым темным волосяным покровом на голове, лице, спине и руках. Его мать предположила, что могла навлечь проклятие, съев дикую кошку во время того, как была еще беременна. Альма нашла у друзей животное и съело его.

Врачи поставили диагноз мальчику - гипертрихоз. Из троих детей Альмы он стал единственным ребенком, который родился с этим заболеванием.

По словам Альмы, сын мальчик иногда жалуется на зудящую сыпь в жаркую погоду. Женщина пыталась постричь его волосы, но они стали лишь гуще, поэтому она больше этого не делает.

В Великобритании девочка постоянно испытывает жажду и голод из-за редкого заболевания.

Дети Врачи Женщины
11 апреля 2024, 00:05
Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе ХАМАС Исмаилу Хании и выразил соболезнование в связи с гибелью его сыновей и внуков после удара Армии обороны Израиля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу движения.

«Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», - сказано в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что трое сыновей и несколько внуков Хании погибли при ударе Армии обороны Израиля по сектору Газа. Сам глава ХАМАС заявил, что за время противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников.

В понедельник, 8 апреля, египетские СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах о перемирии в секторе Газа в Каире.

Израиль Реджеп Эрдоган Армия
10 апреля 2024, 23:50
Глава МОК помолился «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы в России
РИА «Новости»
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха, заставив его помолиться для срыва Всемирных игр Дружбы в России. Пранк показали в эфире Первого канала в рамках «Шоу Вована и Лексуса».

Столяров связался с Бахом под видом африканского политика, рассказав главе организации, что в его стране якобы отмечают праздник таких «святых».

«Это герои континента, и если вы повторите это (молитву - прим. ред.), то было бы здорово», - заявил он.

Бах согласился вместе с пранкером помолиться за принятие «правильного решения», под которым поднимал предотвращение проведения Игр дружбы в России, которые должны состояться с 15 по 29 сентября.

В программу состязания включены 33 вида спорта, а общий призовой фонд турнира составит 4,6 миллиарда рублей. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге.

Ранее пранкеры объяснили, почему не проводят розыгрыши российских политиков. По их словам, такие пранки приведут к внутренним конфликтам, станут причиной раздрая в обществе.

Спортсмены Россия Запад Пранкеры Вован и Лексус Международный олимпийский комитет
10 апреля 2024, 21:26
Один человек пострадал при сильном взрыве на заводе на юге Франции
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На юге Франции произошли сильный взрыв и пожар на масличном предприятии Saipol, есть пострадавший. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Взрыв, за которым последовал пожар, раздался во второй половине дня 10 апреля. В результате ЧП пострадал один сотрудник, получивший серьезные ранения. Его эвакуировали вертолетом в критическом состоянии.

Завод расположен в городе Сет в департаменте Эро. Предприятие специализируется на переработке масличных культур - семян рапса и подсолнечника, из которых производится биотопливо. Завод подпадает под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами.

Во время ЧП предприятие не работало. На промышленной площадке проводились ремонтные работы. Как сообщили в префектуре Эро, деятельность в порту Сет уже продолжена, пожар взяли под контроль.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в результате пожара в гараже пострадал человек.

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