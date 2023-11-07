Подробности гибели помощника Залужного раскрыли в МВД Украины

«Взорвавшаяся граната была подарком. У нас есть свидетельство человека, который сделал этот презент. Сам вероятный подозреваемый сообщил, что предупреждал о рабочем состоянии гранат. Возможно, погибший не принял эти слова всерьез», - сказала она.

Рева отметила, что боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу. Правоохранители установят их происхождение и выяснят, на каких основаниях гранаты передали другим людям.

«По имеющейся информации мы можем говорить о неосторожном обращении с гранатами. На данный момент полиция рассматривает эту версию. Однако дело могут переквалифицировать в случае появления новых доказательств», - добавила пресс-секретарь ведомства.

О гибели Частякова от взрыва в своем доме стало известно в понедельник, 6 ноября. Глава МИД Игорь Клименко отмечал, что причиной стала сработавшая граната, которую помощнику Валерия Залужного подарил полковник ВСУ Тимченко.