ЦАХАЛ действует в глубине сектора Газа, войска находятся уже у ворот города Газы - крупнейшего в одноименном палестинском анклаве. Такое заявление сделал бригадный генерал, командир 162-й дивизии израильской армии Ицик Коэн. Его словам опубликовала армейская пресс-служба.

«Около пяти дней назад мы получили важную миссию - выйти и разгромить ХАМАС. Сейчас мы находимся в середине кампании - силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа, у ворот города Газы», - сказал он.

Генерал добавил, что у страны есть поддержка в мире, чтобы победить. По словам Коэна, израильские бойцы атаковали стратегические объекты палестинского движения, его «подземный и грузовой массив».

«ХАМАС выбрал войну. Мы не выбирали войну», - заявил он.

Ранее ЦАХАЛ атаковал противотанковыми ракетами ячейку боевиков в Ливане. Израильские военные получили информацию, что ячейка ливанских боевиков готовилась обстрелять район города Зарит. До этого ЦАХАЛ ударил по военным ХАМАС в лагере беженцев Джебалия в секторе Газа.