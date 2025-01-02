Подозрительный автомобиль заметили у здания Капитолия

Правоохранители уточнили, что машина ехала по пешеходной дорожке, а после заехала на газон. Сидевшего за рулем мужчину задержали.

«Наш отряд по обнаружению взрывных устройств осмотрел автомобиль и объявил, что он безопасен. Водителя арестовали за безрассудное вождение», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что остальным участникам дорожного движения временно стоит объезжать ведущие к конгрессу улицы, которые пока остаются перекрытыми.

Полицию Капитолия перевели на усиленный график работы после т еракта в Новом Орлеане , где погибли 15 человек при въезде в толпу автомобиля, а также взрыва Tesla Cybertruck около принадлежащего избранному президенту Дональду Трампу отеля в Лас-Вегасе.

Ранее газета The Daily Mail со ссылкой на источники в силовых структурах США сообщила, что исполнители обеих акций - Шамсуддин Джаббар и Мэтью Ливельсбергер - служили на одной военной базе.