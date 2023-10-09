Подозрительная группа проникла в Израиль со стороны Ливана

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«Поступила информация о проникновении группы подозрительных лиц на израильскую территорию с ливанской территории», - указали в ведомстве.

В район обнаружения подозрительной группы отправили бойцов армии обороны Израиля. Ведомство обещало сообщить подробности ситуации.

В СМИ появилась информация о том, что около 12 ракет пустили с территории Ливана в сторону горы Шейх и Верхней Галилеи. Однако представитель ливанской армии опроверг эту информацию.

В субботу, 7 октября, в результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной боевики ХАМАС совершили массированный обстрел израильских территорий. Затем представители движения пересекли границу сектора Газа, захватив там более 100 заложников.

Армия Израиля ответила на действия ХАМАС. Военные ударили по Газе и продолжают атаковать палестинский регион, где проживают более 2,3 миллиона человек.