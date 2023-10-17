Подозреваемый в убийстве шведов в Брюсселе скончался в реанимации — СМИ

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Бельгийский телеканал VRT ранее сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что подозреваемого якобы ликвидировали в кафе в столичной коммуне Схарбек. Однако после этого федеральная полиция выпустила официальное заявление и указала, что предполагаемого убийцу тяжело ранили при задержании в Брюсселе, сообщил ТАСС.

Во время задержания у подозреваемого нашли автомат. По данным LN24, мужчину отправили в реанимацию. Как стало известно телеканалу, спасти его не удалось.

Полиция обыскала квартиру подозреваемого в Схарбеке и установила двух его предполагаемых сообщников. Правоохранители объявили их в розыск.

Двоих болельщиков шведской футбольной сборной застрелили в Брюсселе 16 октября. Преступник скрылся с места преступления. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

Главным подозреваемым стал 45-летний мужчина. Он нелегально жил в коммуне Схарбек в Брюсселе. Его судили в Тунисе за причастность к терроризму.