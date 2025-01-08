Как установило следствие, обвиняемый пытался рассчитать необходимое количество взрывчатки и выяснить места продажи фейерверков с помощью ChatGPT. Это стало первым известным случаем, когда ИИ был использован для подготовки атаки.

«У нас есть доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT, чтобы спланировать атаку», - сказал шериф на пресс-конференции.

В первый день нового года в Лас-Вегасе произошло ЧП: взорвался автомобиль у 64-этажного отеля Trump International Hotel. Погиб один человек, еще семь получили ранения.

По информации телеканала Fox News, подозреваемым в совершении взрыва является сержант спецназа армии США, который находился в отпуске. Он служил в Афганистане. Также он был направлен в Грузию, Республику Конго и на Украину, но в каком именно статусе и когда, не уточняется.

Следствие рассматривает семейные проблемы в качестве одной из версий подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Жена Ливельсбергера якобы заявила ему, что знает про измены.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что серия терактов в США стала ответной реакцией на проблемы внешней и внутренней политики страны.