Подозреваемый раскрыл причину теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге
Организатор теракта в Магдебурге в центральной Германии заявил, что наехал на посетителей рождественской ярмарки в знак протеста против плохого отношения к его землякам из Саудовской Аравии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.
Старший прокурор Хорст Хопенс уточнил, что подозреваемый назвал мотивом преступления недовольство обращением с беженцами-саудовцам. Однако эта версия требует проверки.
«Теперь нам предстоит выяснить, правдивы ли его заявления, нам предстоит провести дальнейшее расследование», - сказал он.
Председатель Центрального совета бывших мусульман Мина Ахади сообщила, что задержанный являлся психопатом и ярым исламофобом. Он годами терроризировал организацию.
Теракт произошел 20 декабря. Мужчина на машине сбил участников рождественской ярмарки.
Пять человек погибли, около 200 получили травмы. Подозреваемому 50 лет, до переезда в Германию он работал врачом в Саудовской Аравии.