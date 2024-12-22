Подозреваемый раскрыл причину теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге

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Старший прокурор Хорст Хопенс уточнил, что подозреваемый назвал мотивом преступления недовольство обращением с беженцами-саудовцам. Однако эта версия требует проверки.

«Теперь нам предстоит выяснить, правдивы ли его заявления, нам предстоит провести дальнейшее расследование», - сказал он.

Председатель Центрального совета бывших мусульман Мина Ахади сообщила, что задержанный являлся психопатом и ярым исламофобом. Он годами терроризировал организацию.

Теракт произошел 20 декабря. Мужчина на машине сбил участников рождественской ярмарки.

Пять человек погибли, около 200 получили травмы. Подозреваемому 50 лет, до переезда в Германию он работал врачом в Саудовской Аравии.