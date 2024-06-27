Подозреваемых в стрельбе на границе с Россией арестовали в Абхазии

«Первым троим задержанным и подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста», - сообщили там.

Остальным четверым меру пресечения выберут в пятницу, 28 июня. Решение принял суд Гагрского района.

Перестрелка на границе России и Абхазии случилась 23 июня. Злоумышленники выстрелили по людям из машины на КПП «Псоу» и скрылись. Погиб мужчина, еще трое людей пострадали. Среди раненых была 17-летняя девушка. Случившееся попало на видео.

В Абхазии возбудили уголовное дело об убийстве и незаконных хранении и перевозке оружия. Участников перестрелки задержали на следующий день после нее.