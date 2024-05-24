Подозреваемых в подготовке терактов в Таджикистане задержали в Минске

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Она подчеркнула, что иностранцев задержали в Минске. В операции приняли участие сотрудники главного управления ведомства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при силовой поддержке СОБРа.

«В Минске задержаны два гражданина Республики Таджикистан, которые подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана», - заявила Сахарчук.

Представитель белорусского МВД добавила, что задержанных силовики передали сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана.

В начале апреля сотрудники белорусского КГБ задержали 12 человек, подозреваемых в отправке взрывчатки на Украину. По данным ведомства, участников группы завербовали спецслужбы соседней страны.