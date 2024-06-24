Подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии задержали

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Перестрелка произошла 23 июня на КПП «Псоу». Преступники открыли огонь из автомобиля и скрылись. В результате погиб мужчина 1985 года рождения, пострадали три человека: двое мужчин 29 и 26 лет, и 17-летняя девушка.

Одному из пострадавших абхазцев диагностировали ранение ноги, другому - проникающее ранение брюшной полости. Девушка получила сквозное ранение руки. Всех пострадавших доставили в больницу.

В Абхазии возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное хранение и перевозка оружия» и «Убийство».