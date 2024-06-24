24 июня 2024, 11:01

Подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии задержали

Телеканал «360»
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Подозреваемых, которых обвиняют в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией, задержали. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перестрелка произошла 23 июня на КПП «Псоу». Преступники открыли огонь из автомобиля и скрылись. В результате погиб мужчина 1985 года рождения, пострадали три человека: двое мужчин 29 и 26 лет, и 17-летняя девушка.

Одному из пострадавших абхазцев диагностировали ранение ноги, другому - проникающее ранение брюшной полости. Девушка получила сквозное ранение руки. Всех пострадавших доставили в больницу.

В Абхазии возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное хранение и перевозка оружия» и «Убийство».

Убийства Абхазия Россия
24 июня 2024, 10:56
«Пришел в ужас». Пушков жестко ответил на заявление вице-канцлера ФРГ
Global Look Press
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Обращение вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека к Китаю с требованием остановить торговлю с Россией является чушью. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он предположил, что цифры растущего товарооборота двух стран стали для немецкого министра «полным откровением». По словам Пушкова, Хабек вместе со своей партией «Зеленых» уже проиграл выборы в Европарламент и продолжает «нести чушь».

«Он, видите ли, на днях посмотрел цифры роста товарооборота между Россией и Китаем и пришел в ужас», - указал сенатор.

Пушков добавил, что вице-канцлер уже сильно ударил по экономике своей страны, из-за которой ФРГ теперь можно сравнить с «больным человеком Европы». Он добавил, что требования Хабека к Китаю не принесут никакого результата, сообщили «Известия».

Ранее вице-канцлер ФРГ прибыл в Пекин для переговоров с официальными лицами. Он отметил, что разрыв торговых связей Китая с Россией положительно скажется на сотрудничестве с Германией.

Германия Европа Россия Китай Экономика
24 июня 2024, 10:45
Согласие Венгрии не потребуется. Боррель — о механизме использования активов России
РИА «Новости»
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Позиция Венгрии не помешает Евросоюзу направить доходы от замороженных активов России на помощь Украине. Конфискацию оформят без согласия всех членов сообщества, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Договор позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации», - сказал он.

Боррель заявил, что этот вопрос обсудят 24 июня на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Решение, по его словам, уже приняли - доходы от обездвиженных российских активов в зарубежных депозитариях используют на военную помощь Украине. Глава евродипломатии уточнил, что первые деньги изымут в начале июля.

Венгрия накладывала вето на решения Евросоюза по помощи Украине.

RT сообщил, что из-за этого Бельгия и Австрия предложили лишить ее права голоса.

Банки Санкции Россия Евросоюз Деньги
24 июня 2024, 10:21
Евросоюз анонсировал 15-й пакет санкций, не успев принять предыдущий
Unsplash
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Согласование 14-го пакета санкций в отношении России заняло много времени. Сразу после того, как он вступит в силу, начнется проработка новых ограничений, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я рада 14-му пакету санкций, конечно, его обсуждение заняло много времени. <…> Работа над следующим пакетом начнется немедленно», - сказала она.

Очередные антироссийские санкции планировали утвердить 24 июня. Послы стран Евросоюза уже согласовали документ. Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в 14-м пакете предусмотрели ограничения в военно-промышленном комплексе, энергетическом и финансовом секторах экономики.

На минувшей неделе санкции против России расширили США и Япония. Под запрет попало программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

Финляндия Санкции Россия Евросоюз
24 июня 2024, 10:15
Евросоюз пригрозил Грузии «закрытой дверью»
РИА «Новости»
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Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если власти республики продолжат свою политику. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Его процитировало РИА «Новости».

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта…» - сказал он.

Боррель заметил, что пока страны Евросоюза не принимают никаких конкретных решений. Но скоро Грузии могут ограничить финансовую поддержку со стороны Европейского фонда мира. Также могут прекратиться контакты на высоком политическом уровне. Подчеркнул глава евродипломатии. Он добавил, что подобные меры «не должны затронуть население».

Недавно в Грузии предложили отменить визовый режим с Россией. Представители партии «Солидарность во имя мира» с такой просьбой обратились к президенту Владимиру Путину.

Грузия Евросоюз

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