27 мая 2024, 23:05

Подозреваемого в убийстве россиянина британца задержали в Таиланде

Pxhere
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Полиция Таиланда задержала британца, подозреваемого в убийстве россиянина. Об этом сообщил новостной сайт Pattaya News.

Нападение произошло во время вечеринки у бассейна на одной из вилл Паттайи. Англичанин ударил россиянина в лицо, из-за чего тот упал и ударился головой о бетонный пол. Мужчина получил черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место драки врачи привели россиянина в сознание, после чего его госпитализировали. Однако позже пострадавший скончался. Правоохранители опознали нападавшего по записям с камер видеонаблюдения. Британцу предъявили обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В марте полиция Таиланда обнаружила тело российского туриста , которого зарезали на острове Пхукет. Мужчина лежал в луже крови.

Драки Убийства Таиланд Мужчины Полиция
27 мая 2024, 23:23
Жены Штайнмайера и Макрона рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста в Берлине
РИА «Новости»
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Первые леди ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон во время совместного посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине неожиданно засмеялись. Об этом сообщила газета Bild.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех - неизвестно», - написал автор публикации.

Эпизод произошел на второй день государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию. Глава государства вместе со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером возложил венки в мемориальном комплексе и оставил запись в памятной книге.

В понедельник, 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Макрона о том, что западные государства «не ведут войну против России и ее народа». По ее словам, сейчас европейские страны уничтожают Украину и украинцев, и об этом французский лидер умолчал.

Германия Франция Холокост
27 мая 2024, 20:25
Лавров высмеял заявление президента Эстонии о необходимости «поставить Россию на колени»
РИА «Новости»
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Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Эстонии Алара Кариса о том, что Запад должен «поставить Россию на колени». Ответ министра опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«[Официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как он это будет делать. Добавить нечего», - сказал Лавров.

Ранее глава эстонского государства в интервью финской телерадиокомпании Yle заявил, что поддерживающие Украину западные страны должны сделать все, чтобы «подчинить Россию своей воле».

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени», - подчеркнул президент Эстонии.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Эстония МИД РФ
27 мая 2024, 20:11
Северная Корея выполнила неудачный запуск разведспутника
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Попытка запуска второго разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Попытка на этой неделе запустить новую ракету-носитель со спутником закончилась неудачей из-за взрыва в воздухе во время полета ее первой ступени ракеты», - сообщили журналисты.

Ракета, на которой находится спутник «Маллиген-1», взорвалась во время полета первой ступени после ее запуска с стартовой станции на западном побережье страны. Предварительно, авария связана с двигателем, который работает на жидком кислороде и бензине.

Ранее Северная Корея сообщала, что выведет на орбиту собственный спутник с 27 мая по 4 июня. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя должны были упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В понедельник, 27 мая, жителей Окинавы призвали спрятаться из-за пуска, как предполагалось, баллистической ракеты КНДР. Береговая охрана запретила судам приближаться к обломкам.

Ракеты Северная Корея Взрывы Бензин КНДР
27 мая 2024, 19:29
Высокопоставленный представитель «Талибана» примет участие в ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Министр труда в правительстве «Талибана»* и глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спецпредставитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества», - подчеркнул дипломат.

Кабулов отметил, что российская сторона начала диалог с талибами*, у которого есть широкие возможности и потенциал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министерство поддержало идею об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций. По словам министра, талибы* обладают реальной властью в стране, поэтому эта инициатива стала «осознанием реальности».

* организация признана террористической, запрещена в РФ

Афганистан Сергей Лавров Россия МИД РФ Правительство РФ ПМЭФ-2024

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