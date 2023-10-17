Подозреваемого в убийстве двух шведов в Брюсселе ликвидировали

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Издание отметило, что нет полной уверенности в том, что ликвидированный являлся убийцей шведских граждан в Бельгии.

Неизвестный около стадиона имени короля Бодуэна открыл стрельбу из автомата по двум футбольным болельщикам , одетым в футболки с символикой шведской национальной сборной. Они приехали в бельгийскую столицу ради с целью посетить отборочный матч Евро-2024 по футболу между сборными Бельгии и Швеции.

Правоохранители смогли установить личность нападавшего. Им оказался известный местным спецслужбам 45-летний уроженец Туниса. СМИ указали, что спецслужбы знали о радикальных исламистских взглядах мужчины, но не смогли взять ситуацию под контроль и предотвратить убийства. После совершения преступления подозреваемый стрелок скрылся, правоохранители провели обыск его квартиры.