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«Роберт Кард <…> был обнаружен мертвым», - заявили журналисты.

Как уточнил телеканал ABC News со ссылкой на источники, стрелок покончил с собой. Пока это предварительная информация, сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства смерти Карда.

Массовая стрельба в трех районах города Льюистон произошла вечером в среду, 25 октября. Вооруженный мужчина начал стрелять по людям, убив 18 человек.

Еще 13 пострадали. Полицейские выяснили, что нападение совершил Роберт Кард. По сведениям журналистов, он работал оружейным инструктором. Мужчина уже угрожал совершить подобное преступление и имел проблемы с психическим здоровьем.