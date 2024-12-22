Подозреваемого в совершении теракта в Магдебурге арестовали

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Прокуратура Магдебурга запросила ордер на арест по делу о многократном покушении на убийство и убийстве, который выдал участковый городской суд.

«Судья вынес решение о предварительном заключении по пяти пунктам обвинения в многократном нанесении тяжких телесных повреждений, многократном покушении на убийство и убийстве», - заявили в полиции.

В результате теракта погибли четыре женщины в возрасте 45, 52, 67 и 75 лет, а также девятилетний мальчик. Ранения получили более 200 человек.

Немецкая полиция после ЧП задержала 50-летнего уроженца Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. Мужчина получил официальный статус беженца и вид на жительство.