Подозреваемого в покушении на Фицо доставили в суд

Мужчину перевозили при повышенных мерах безопасности. Уточняется, что его доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе Словакии.

Инстанция примет решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Нападение на Фицо произошло 15 мая после заседания правительства в городе Гандлова. Глава кабмина получил ранения живот, грудь и конечность. Стрелявшего в премьера оперативно задержали. Сейчас Фицо находится в больнице.

Глава Минобороны республики Роберт Калиняк накануне сообщил, что Фицо перенес еще одну операцию после покушения. По его словам, состояние политика остается тяжелым. Правительство Словакии предоставит более подробную информацию о состоянии премьера, когда позволит ситуация.