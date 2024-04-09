Подозреваемого в нападении на посольство России задержали в Литве

«В интенсивных процессуальных действий сотрудников в понедельник удалось установить и задержать человека 1974 года рождения. Предположительно, он совершил преступные действия», - отметили авторы статьи.

Следствие объединило оба эпизода в одно производства, потому что они касались одного здания. Виновному грозит лишение свободы сроком до пяти лет, арест, ограничение свободы или штраф по уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом.

Литовские СМИ ранее сообщили, что здание посольства России в Вильнюсе забрасывали бутылками с зажигательной смесью две ночи подряд. Пострадала стена здания дипломатической миссии, сумма ущерба на данный момент не известна.