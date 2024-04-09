09 апреля 2024, 17:37

Подозреваемого в нападении на посольство России задержали в Литве

Global Look Press
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Полицейские в Литве задержали подозреваемого в нападении на здание посольства России в Вильнюсе в течение двух ночей подряд. Об этом сообщило издание LRT.

«В интенсивных процессуальных действий сотрудников в понедельник удалось установить и задержать человека 1974 года рождения. Предположительно, он совершил преступные действия», - отметили авторы статьи.

Следствие объединило оба эпизода в одно производства, потому что они касались одного здания. Виновному грозит лишение свободы сроком до пяти лет, арест, ограничение свободы или штраф по уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом.

Литовские СМИ ранее сообщили, что здание посольства России в Вильнюсе забрасывали бутылками с зажигательной смесью две ночи подряд. Пострадала стена здания дипломатической миссии, сумма ущерба на данный момент не известна.

Литва Россия Аресты
09 апреля 2024, 17:21
Молодой индийский актер умер после автокатастрофы
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Индийский актер и певец Суджит Радж Кочукунджу попал в автокатастрофу и скончался от полученных травм. Артисту было 32 года, сообщило издание Filmibeat.

«Одна из самых талантливых душ, которых я видела… Певец, танцор, актер, оратор и чертовски хороший человек», - написала на своей странице в социальной сети его коллега Сурабхи Сантош.

Авария произошла 26 марта. Актера доставили в частную клинику, где он умер от полученных травм.

Суджит Радж Кочукунджу родился и вырос в Дубае. В 2018 году он принял решение стать профессиональным актером. До последних дней он продолжал работу над своей биографической комедией.

Актеры
09 апреля 2024, 17:01
Советы по противостоянию военным угрозам НАТО выработали в России
РИА «Новости»
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Научный совет при Совете безопасности России выработал рекомендации по противостоянию военным угрозам стране от перспективных вооружений государств НАТО. Об этом на заседании сказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«По итогам совместной работы в прошлом году выработали рекомендации по противодействию военным угрозам России, связанных с перспективными видами вооружений и автоматизированными системами управления войсками», - отметил он.

В начале апреля Патрушев отмечал, что НАТО начал подготовку диверсантов и наемников в военных операциях против России. По его словам, Североатлантический альянс фактически является участником украинского конфликта, так как оказывает содействие при ударах по российским городам и поставляет Украине новое вооружение.

Патрушев добавлял, что в НАТО хотят видеть Украину в качестве антироссийского государства. Поэтому цель демилитаризации соседней республики осталась актуальной.

Военные Россия НАТО
09 апреля 2024, 16:12
«Не пятнать честь народа». Рахмон призвал воспитывать достойных детей
РИА «Новости»
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Гражданам Таджикистана нужно не пятнать честь таджикского народа, проявлять политическую бдительность и не допустить использования заинтересованными силами взрослых и детей. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю праздника Ураза-байрам заявил президент республики Эмомали Рахмон.

«Мы должны воспитывать детей так, чтобы они были достойны памяти и имени наших предков, поднимали имидж и авторитет государства, не пятнали честь таджикского народа, который известен богатой и древней культурой», - сказал он.

Рахмон подчеркнул, что сейчас в мире растет напряженность. В этих обстоятельствах нельзя допустить, чтобы граждане страны стали игрушкой в руках заинтересованных сил.

«Необходимо осознать национальные ценности и проявить политическую бдительность. Отмечая праздник, нужно не допускать притворства, показухи, расточительства и излишек», - добавил президент.

Ранее МИД Таджикистан оспорил информацию о вербовке в стране боевиков для Украины.

Праздники Дети Таджикистан
09 апреля 2024, 13:54
Турция запретила экспорт в Израиль промышленных и строительных товаров
РИА «Новости»
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Запрет на экспорт в Израиль 54 товарных групп в сфере строительства и промышленности ввело Министерство торговли Турции. В ведомстве объяснили такой шаг продолжением боевых действий в Газе. Как сообщил телеканал Yirmidort, власти страны пообещали отменить эмбарго после объявления перемирия властями Израиля и руководством палестинского анклава.

Под ограничения подпали товары из алюминия, стали, кабели, строительная техника, кирпичи, мрамор, станки, удобрения, авиатопливо и другая экспортная продукция.

В официальном заявлении ведомства говорится, что Турция вела политическую и дипломатическую работу на самом высоком уровне для предотвращения боевых действий, в которых погибло большое количество мирного населения Газы.

Министерство иностранных дел Израиля объявило, что введет ответные ограничения на экспорт турецких товаров. Глава внешнеполитического ведомства Исраэль Кац заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган принес в жертву экономические интересы своего народа ради поддержки ХАМАС.

«Мы ответим соответствующим образом и составим расширенный список дополнительных товаров, которые Израиль запретит Турции экспортировать», - подчеркнул он.

Кац добавил, что также намерен обратиться к странам-союзникам с призывом остановить инвестиции в Турцию и отказаться от покупки товаров страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини из-за боевых действий в секторе Газа. Глава государства подчеркнул, что израильская армия совершает преступления против человечности и проводит политику геноцида против палестницев.

Запрет на экспорт в Израиль 54 товарных групп в сфере строительства и промышленности ввело Министерство торговли Турции. В ведомстве объяснили такой шаг продолжением боевых действий в Газе. Как сообщил телеканал Yirmidort , власти страны пообещали отменить эмбарго после объявления перемирия властями Израиля и руководством палестинского анклава.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Международные отношения Торговля Конфликт Израиля и Палестины

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