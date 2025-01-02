Подорвавший Cybertruck у отеля Трампа оказался сержантом спецназа США

Мужчина имел звание старшего сержанта, что является высшим для рядового состава.

«На момент инцидента он находился на действительной военной службе, но был в отпуске в Германии, где служил в 10-й группе, сообщили три официальных лица», - уточнил телеканал.

Также выяснилось, что Cybertruck был арендован в Колорадо и прибыл в Лас-Вегас рано утром в среду, 1 января. После поездки по бульвару в Лас-Вегасе машина подъехала к отелю, где и взорвалась.

Автомобиль арендовали через онлайн-платформу компании Turo. Телеканал отметил, что этот сервис использовался также для аренды авто, которое въехало в толпу людей в новогоднюю ночь в Новом Орлеане.

Ранее появилась информация, что Ливельсбергер носил одежду с символикой проукраинских организаций. Одну их фотографий обнаружили в соцсетях его жены, причем снимок был сделан в 2016 году.