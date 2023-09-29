Подоляк заявил о желании Украины взять Крым «под ключевой огневой контроль»

В материале сказано, что перед Ираном встал трудный выбор. С одной стороны государству следует отстраниться от конфликта на Ближнем Востоке, но это подорвет его авторитет и религиозное лидерство. С другой - можно вступить в открытый конфликт с Израилем. При этом второй вариант обернется еще большей катастрофой, потому что вызовет волну недовольства среди мирных граждан и ухудшит и без того серьезный экономический кризис.
Как отметили источники агентства, именно так иранские чиновники описывают пути развития событий. Сейчас в Тегеране решили позволить ливанской группировке «Хезболла» иногда нападать на израильские территории и осуществлять небольшие атаки на объекты США со стороны других союзных Тегерану военных движений в регионе. Однако правительство Ирана не хочет допускать крупной эскалации, способной привести страну к прямой войне.
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов заявил «360», что Сирия не влезет в конфликт с Израилем за удар по гражданским аэродромам в Дамаске и Алеппо. По его словам, палестинская радикальная группировка ХАМАС для нее такой же враг.
В материале сказано, что лидер Штатов созвонился с канадским премьером Джастином Трюдо, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьером Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Общение политиков касалось ситуации в Израиле и Палестине. В скором времени они обещали опубликовать результаты этих переговоров.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за действий Джо Байдена. Он напомнил об обещании американского президента задействовать американскую авиацию в случае нападения движения «Хезболла» на север.
В материале сказано, что в регионе сработала местная система противовоздушной обороны.
Поздним вечером 22 октября стало известно о взрывах в Киевской области Украины. По данным украинского агентства ТСН, громкие звуки услышали жители населенного пункта Вышгород. Как позже сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сработали средства ПВО.
Также стало известно об объявлении воздушной тревоги в регионе. Сирена там гудела более часа. Помимо этого тревогу объявили и в самой столице Украины.
За несколько часов до этого тревожную сирену услышали граждане трех украинских областей. По данным сайта местного Министерства цифровой трансформации, сигналы гудели в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
«Личный номер мобильного телефона Риши Сунака, с которым он работал долгое время, был опубликован в интернете», - сказано в сообщении.
Как отметили в издании, в соцсетях пранкеры разместили фрагмент телефонного звонка и ответа автоответчика Сунака. Именно этим номером премьер-министр пользовался в течение многих лет. После прихода к власти политик приобрел отдельный номер.
«Однако онлайн-видео <…> показывает, что (прошлый) номер продолжает работать», - заявили в материале.
Ранее группировка хакеров опубликовала около тысячи материалов секретной информации о разведке и военных объектах Великобритании. Как отметили журналисты, в интернете появились данные, благодаря которым можно проникнуть на пост перехвата информации центра связи с правительством и в лабораторию химоружия Porton Down.