Подоляк заявил о готовности Украины к торговым конфликтам со странами Европы

«Я спокойно относился бы к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, вопреки внутренним общеевропейским правилам, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», - заявил политик.

По мнению Подоляка, украинские власти должны быть готовы к таким конфликтам, им необходимо сформировать правила ведения переговоров и «давить в своих интересах».

Ранее французская газета L’Opinion написала, что возможное вступление Украины в Евросоюз поставит под удар сельское хозяйство Европы. По данным издания, европейские фермеры опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции из-за прихода Украины на рынок ЕС. Журналисты выразили опасение, что «под удар могут попасть целые отрасли».

Украина имеет самую большую в Европе площадь сельскохозяйственных земель: в полтора раза больше, чем во Франции, и в три - чем в Польше.