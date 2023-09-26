Подоляк потребовал от Запада «поставить Путина на место»

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Подоляк отметил, что переписать прошлое нельзя, но можно сделать выводы сегодня.

«Поэтому хватит продлевать конфликт. Задир (Подоляк имел в виду президента России Владимира Путина - прим. ред.) надо ставить на место. В данном случае - поставками оружия», - написал советник главы офиса президента Украины.

Подоляк уже не первый раз выступает с громкими словами. До этого он сделал скандальные заявления о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии. Когда видео разошлось по Сети, официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от украинского политика объяснить свои слова.

Подоляк дважды попытался оправдаться, но оба раза неудачно. Сначала он заявил, что слова вырвали из контекста. После Подоляк заявил, что перепутал слово «интеллект» и перефразировал свое заявление на «слабый аналитический потенциал».

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