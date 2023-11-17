17 ноября 2023, 02:39

«Подобно иглоукалыванию». Встречу Байдена и Си назвали лечением симптомов проблемы

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Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина лечила симптомы, а не причины проблемы в отношениях двух стран. Об этом РИА «Новости» заявил бывший американский дипломат Чэс Фриман.

«Подобно лечению боли иглоукалыванием, встреча должна была вылечить симптомы, а не причины.<…> Речь идет о модальностях тона, но не сути двусторонних отношений», - заявил Фриман.

Эксперт отметил, что переговоры на высшем уровне подтвердили значение каналов связи во время чрезвычайных ситуаций, но лидеры ничего не сделали, чтобы предотвратить эти ситуации. Фриман отметил неясность реализации на практике возможность сотрудничества или координации в рамках проблем мирового масштаба.

Встреча Байдена и Си прошла в четверг в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. Двусторонние переговоры длились более 2,5 часа. Глава Белого дома по итогам встречи написал, что они «добились реального прогресса».

США Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден
17 ноября 2023, 02:17
Французского сенатора обвинили в домогательствах одурманенной женщины-депутата
Pixabay
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Во Франции сенатора Жоэля Геррио арестовали по подозрению в накачивании наркотическими веществами женщины-депутата. Об этом изданию Franceinfo сообщил осведомленный источник.

Прокуратура Парижа сообщила, что 66-летнему народному избраннику вменяется «введение лицу без его ведома вещества, способного повлиять на его рассудительность или контроль над его действиями с целью совершения сексуального насилия». Сенатор находится под стражей. За подобное преступление во Франции предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на пять лет и штраф в размере 75 тысяч евро.

С жалобой на сенатора в прокуратуру обратилась женщина-депутат, ее имя в интересах следствия не разглашаеют. Она заявила, что почувствовала себя плохо после того, как выпила у Геррио во вторник вечером. Пройдя обследование, депутат выяснила, что в ее крови присутствует запрещенное вещество. При обыске в доме сенатора полиция обнаружила пакетик с этим препаратом.

Ранее в конгрессе США едва не произошла драка между сенатором и главой профсоюза перевозчиков. Сенатор, в прошлом боец MMA, вызвал «на поединок» оппонента за публичные оскорбления.

Наркотики Скандалы Изнасилования Франция
17 ноября 2023, 02:00
Взрывы прогремели в Одесской области на Украине
РИА «Новости»
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В Одесской области на Украине прогремела серия взрывов. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Зеркало недели».

По данным журналистов, в регионе работает система противовоздушной обороны.

«Одесская область! Работает ПВО по БПЛА», - сказано в сообщении.

В этой области, а также в Николаевской объявили воздушную тревогу.

Накануне, 16 ноября, в утренние часы в Хмельницкой области прогремели две серии взрывов. На громкие звуки пожаловались жители города Староконстантинов, где находится военный аэродром. Замгубернатора региона Сергей Тюрин заявил о работе системы ПВО. Сирены воздушных тревог включали в Киевской, Черниговской, Сумской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Одесса Взрывы Украина
17 ноября 2023, 01:39
«Даже пытаться не буду». Байден не решился произнести слово с телесуфлера на форуме АТЭС
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден не стал читать слово с телесуфлера во время выступления на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Видео с его речью опубликовал YouTube-канал издания The Wall Street Journal.

«В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду», - заявил он.

Перед этим глава Штатов все-таки решился прочитать слово, но запутался уже на первом слоге. После ошибки американского президента зал рассмеялся.

Тема конфузов Байдена давно распространилась в США. Президент Америки неоднократно ошибался на публике и вызывал смех у зрителей. Ранее Байден перепутал себя с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. На встрече с политиком лидер назвал его «Джо».

Еще один курьез случился в Финляндии. Перед тем, как покинуть страну американский президент встретился с сотрудниками посольства и их родными. У одной женщины на руках была маленькая девочка, которую Байден попытался укусить. В итоге ребенок смутился.

США Джо Байден
17 ноября 2023, 00:56
Интервьюеру Путина из Германии пригрозили судом
РИА «Новости»
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Журналисту Хуберту Зайпелю, который в 2014 брал интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд в Германии за «получение гонорара из России». Расследование опубликовало РИА «Новости».

Телеканал ZDF и журнал Der Spiegel опубликовали материал, из которого следует, что Зайпель получал спонсорские гонорары из России. В это время он работал над книгами о Владимире Путине для издательства Hoffmann und Campe, и сотрудничал с телерадиокомпанией Norddeutscher Rundfunk в качестве свободного журналиста. Для NDR Зайпель в 2012 году снял документальный фильм о России, а в 2014 году взял интервью у Путина.

В NDR пообещали проверить все процессы, связанные с заказом и реализацией фильма. Зайпеля обвинили в нарушении контракта, согласно которому он не должен был иметь «денежные выгоды от третьих лиц».

«NDR рассматривает это как серьезный конфликт интересов, который ставит под сомнение журналистскую независимость Зайпеля. Есть подозрение, что NDR и, следовательно, его аудитория были намеренно введены в заблуждение», - процитировало агентство телекомпанию Hoffmann und Campe не стали комментировать информацию о гонорарах Зайпеля, но убрали его книги из продажи. В активе автора две книги о Путине: «Власть Путина. Зачем Европе Россия?» и «Путин: логика власти».

Зайпель подтвердил, что получал гонорар из России, но заявил, что это никак не повлияло на содержание книг. По контракту автор не имеет обязательств перед спонсором в отношении содержания книги.

Германия Книги Суд Журналистика Владимир Путин

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