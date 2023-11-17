«Подобно иглоукалыванию». Встречу Байдена и Си назвали лечением симптомов проблемы

«Подобно лечению боли иглоукалыванием, встреча должна была вылечить симптомы, а не причины.<…> Речь идет о модальностях тона, но не сути двусторонних отношений», - заявил Фриман.

Эксперт отметил, что переговоры на высшем уровне подтвердили значение каналов связи во время чрезвычайных ситуаций, но лидеры ничего не сделали, чтобы предотвратить эти ситуации. Фриман отметил неясность реализации на практике возможность сотрудничества или координации в рамках проблем мирового масштаба.

Встреча Байдена и Си прошла в четверг в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. Двусторонние переговоры длились более 2,5 часа. Глава Белого дома по итогам встречи написал, что они «добились реального прогресса».