31 июля 2024, 11:33

«Подлое убийство». В Турции ответили на гибель главы политбюро ХАМАС

РИА «Новости»
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Атака на иранскую резиденцию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании показала, что Израиль не заинтересован в мирном разрешении конфликта в секторе Газа. МИД Турции осудил удар и выразил соболезнования народу Палестины, сообщили «Известия».

«Мы осуждаем гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате подлого убийства в Тегеране. <…> В очередной раз выяснилось, что правительство [Биньямина] Нетаньяху не намерено добиваться мира», - заявила пресс-служба министерства.

Представители МИД Турции объяснили атаку желанием распространить конфликт в секторе Газа на весь Ближний Восток и предупредили, что, если международное сообщество не остановит Израиль, в регионе появятся новые очаги напряженности. Министерство выразило соболезнования палестинскому народу и пообещало поддерживать его.

При ударе по резиденции в Тегеране погибли Хания и его телохранитель. ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее. Ливанское движение «Хезболла» пообещало усилить борьбу с Израилем.

Турция Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
31 июля 2024, 12:10
«Убил дорогого гостя в нашем доме». Израилю пообещали суровое наказание за убийство Хании
РИА «Новости»
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Израиль сам подготовил себе почву для наказания, убив главу политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом агентству IRNA заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана.

«Террористический преступный израильский режим убил дорогого гостя в нашем доме и заставил нас скорбеть. Тем самым он подготовил почву для сурового наказания», - сказал Хаменеи.

В результате удара по резиденции в Тегеране скончались Хания и его телохранитель. Ливанское движение «Хезболла» пообещало усилить борьбу с Израилем, но ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее.

Ранее МИД Турции осудил удар и выразил соболезнования народу Палестины. В ведомстве подчеркнули, что атака продемонстрировала незаинтересованность в мирном разрешении конфликта в секторе Газа.

Израиль Убийства Иран
31 июля 2024, 12:07
В аэропорту Братиславы объявили срочную эвакуацию
Global Look Press
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Днем 31 июля в аэропорту Братиславы объявили эвакуацию из-за сообщения о заложенной бомбе. Большинство вылетов отложили, сообщил Topky.

«На основании полученного уведомления о размещении взрывного устройства в помещении аэропорта имени Штефаника в Братиславе в настоящее время полиция проводит первоначальные действия, включающие эвакуацию людей», - заявил представитель полиции.

Правоохранители устроили «пиротехнический обыск». Ожидавших вылета людей отвели в отдельную зону аэропорта до дальнейших указаний. Все вылеты, кроме рейса турецкой авиакомпании Corendon Airlines в Анталью, отложили. Воздушная гавань продолжила принимать прибывающие самолеты, однако пассажирам запретили высаживаться. На подъезде к аэропорту выстроилась очередь из машин и людей с чемоданами.

В Москве в середине июля объявляли эвакуацию из ТЦ «Каширская плаза». В здании сработала пожарная сигнализация.

Авиация Терроризм Полиция Эвакуации Словакия
31 июля 2024, 11:45
Евросоюз не договорился о позиции по Венесуэле из-за действий Венгрии
РИА «Новости»
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Евросоюз не смог принять заявление, критикующее результаты президентских выборов в Венесуэле, из-за того, что Венгрия наложила на него вето. Об этом сообщило издание Politico.

По данным авторов материала, глава евродипломатии Жозеп Боррель оказался вынужден выступить с обращением не от имени Евросоюза, а от своего собственного. Он заявил, что не признает результаты выборов, пока Николас Мадуро не предоставит ему прозрачные доказательства победы.

При этом немецкие депутаты призвали ужесточить санкции против Венесуэлы, но издание предупредило, что Венгрия может заблокировать и это.

Президентские выборы в стране прошли 28 июля. Победу на них, набрав более 50% голосов, одержал действующий президент Николас Мадуро. Однако местная оппозиция и ряд зарубежных стран отказались признавать итоги голосования.

Ранее Венесуэла отозвала дипломатов из семи стран, не признавших результаты выборов.

Венгрия Венесуэла Евросоюз
31 июля 2024, 10:47
В Китае решили модернизировать противовоздушную оборону
Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о необходимости модернизировать пограничную, береговую и противовоздушную обороны в Китае. Об этом глава республики заявил на 16-й сессии коллективной учебы Политбюро ЦК Компартии страны, сообщило РИА «Новости».

«Содействие созданию современной пограничной, береговой и противовоздушной обороны является неотъемлемым требованием модернизации национальной обороны и армии», - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, модернизация важна для создания сильной страны и возрождения китайской нации. Также политик указал на необходимость формирования обороны, которая сможет не только эффективно обеспечивать безопасность, но и активно способствовать дальнейшему развитию.

Ранее стало известно о планах США рассмотреть возможность создания сухопутного маршрута с выходом на мировые рынки из стран Центральной Азии в обход Китая и России. Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заметил, что государства этого региона достаточно богаты. А их единственный путь на мировые рынки пролегает через Россию или Китай.

Армия Китай Си Цзиньпин

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