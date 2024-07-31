«Подлое убийство». В Турции ответили на гибель главы политбюро ХАМАС

«Мы осуждаем гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате подлого убийства в Тегеране. <…> В очередной раз выяснилось, что правительство [Биньямина] Нетаньяху не намерено добиваться мира», - заявила пресс-служба министерства.

Представители МИД Турции объяснили атаку желанием распространить конфликт в секторе Газа на весь Ближний Восток и предупредили, что, если международное сообщество не остановит Израиль, в регионе появятся новые очаги напряженности. Министерство выразило соболезнования палестинскому народу и пообещало поддерживать его.

При ударе по резиденции в Тегеране погибли Хания и его телохранитель. ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее. Ливанское движение «Хезболла» пообещало усилить борьбу с Израилем.