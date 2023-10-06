Подкрепление НАТО прибыло в Косово для усиления KFOR

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«Первый контингент из 200 британских солдат прибыл в Косово в пятницу, 6 октября 2023 года, для усиления миротворческой миссии сил НАТО для Косово», - говорится в заявлении блока.

Подкрепление вошло в состав контингента, численность которого достигла 400 человек. Решение об усилении KFOR было принято руководством альянса на фоне усиления напряженности в регионе.

За увеличение контингента KFOR выступила Сербия. Президент республики Александр Вучич заявил, что это необходимая мера для стабилизации ситуации в регионе. При этом сербский лидер заявил, что никогда не признает независимость самопровозглашенной республики, сообщил сайт kp.ru.