Подходящее время. В США сделали заявление о конфликте в секторе Газа

«Мы активно обсуждаем с ними переход к менее интенсивным операциям и считаем, что сейчас для этого подходящее время», - подчеркнул политик.

Он заявил о необходимости совершить определенные предварительные шаги, которые позволят сократить количество авиационных ударов по Газе. Однако власти США по-прежнему рассматривают ХАМАС в качестве реальной угрозы.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан ранее призвал осудить международную организацию , так как она является «соучастником преступлений ХАМАС». По его словам, ООН помогает террористам и закрывает глаза на действия палестинского движения.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС нанесли массированный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ стал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.