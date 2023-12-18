Подготовка к войне. О чем говорят новые ракетные пуски КНДР

Северная Корея мешает планам США создать некий блок НАТО в Тихоокеанском регионе. Фактически КНДР своими ракетными запусками демонстрирует возможности противостоять внешним силам, отметил Михайлов.

«КНДР также подчеркивает свою приверженность отношениям с Россией и Китаем. Это не устраивает американских партнеров США - Японию и Южную Корею, поэтому сейчас будут принимать какие-то решения», - пояснил он.

При этом, подчеркнул эксперт, на северокорейский военно-промышленный комплекс невозможно повлиять санкциями. Напротив, ВПК республики только набирает обороты - КНДР даже запустила в космос собственный спутник, который может вести разведку.

«Северная Корея готовится к потенциальной войне в регионе и показывает это своим врагам. А вот готовы ли Япония, Южная Корея - большой вопрос. Все понимают, что КНДР не останется одна в этом противостоянии, это очевидно», - подытожил Михайлов.

В Минобороны Японии заявили, что дальность выпущенной со стороны КНДР ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. В этом случае она угрожает США.